У Румунії на пункті пропуску з Україною блокують рух вантажівок

Через румунський пункт пропуску "Сірет", що навпроти українського "Порубне", фермери заблокували рух вантажівок.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Держприкордонслужба України.

Причини та орієнтовна тривалість блокування з боку фермерів невідомі, тоді як ускладнення руху може бути в обох напрямках, йдеться в повідомленні ДПСУ.

"Зараз значної черги з вантажних транспортних засобів в напрямку України не відмічається. На виїзд з України в Є-черзі зареєстровано 825 автомобілів", – зазначає відомство.

Водночас пропуск легкових автомобілів, пасажирських автобусів та пішоходів здійснюється в звичайному режимі, зауважує ДПСУ.

Нагадаємо, що Румунія стала однією з ключових країн для транзиту української продукції після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та блокади морських шляхів.

Її роль зросла після запроваджених ембарго на імпорт української сільгосппродукції кількома країнами Східної Європи, а також після початку блокади кількох пунктів пропуску на кордоні України з боку Польщі.

Раніше повідомлялося, що щомісячний експорт України через Румунію зріс із двох до трьох мільйонів тонн. Сторони наразі працюють над тим, аби збільшити пропускну спроможність прикордонних переходів, щоб вийти на чотири мільйони тонн.

Минулого тижня було оголошено про підписання угоди між міністром сільського господарства Чеславом Секерським та представниками руху "Ошукане село", які блокували пункт пропуску в Медиці. Цей КПП зараз розблокований.

Наприкінці грудня повідомляли, що в уряді України та Польщі узгодили план дій для розблокування кордону, однак повного розблокування досі не сталося.