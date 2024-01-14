Фермеры в Румынии снова заблокировали движение грузовиков из Украины

Фермеры в Румынии в воскресенье снова заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет" на границе с Украиной.

Об этом сообщили в ГПСУ, пишет "Европейская правда".

Около 14:00 от представителей пограничной полиции Румынии украинские пограничники получили информацию о возобновлении блокирования румынскими фермерами и аграриями движения грузовых транспортных средств в направлении пункта пропуска "Сирет", который расположен напротив украинского пункта пропуска "Порубное".

Оформление всех видов транспортных средств, а также пешеходов на выезд из Украины, происходит в установленном порядке, уточнили в ГПСУ.

Накануне в субботу подобное блокирование движения на территории Румынии продолжалось 6 часов.

Вечером румынские фермеры прекратили свою блокаду.

Румыния стала одной из ключевых стран для транзита украинской продукции после начала полномасштабного вторжения России в Украину и блокады морских путей.

Ее роль возросла после введенных эмбарго на импорт украинской сельхозпродукции несколькими странами Восточной Европы, а также после начала блокады нескольких пунктов пропуска на границе Украины со стороны Польши.