Україна розпочала переговори з Румунією щодо угоди про безпеку

Українська сторона розпочала двосторонні переговори з Румунією про укладення двосторонньої безпекової угоди, це відбулось на полях четвертої зустрічі радників із питань національної безпеки щодо "формули миру" в Давосі.

Про це повідомила пресслужба ОПУ в неділю, пише "Європейська правда".

Переговори в Давосі відбулися за участю керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака і державного секретаря МЗС Румунії Юліана Фоти.

Переговори розпочали на виконання доручення президента Володимира Зеленського в межах Спільної декларації G7 про підтримку України. Вони ознаменували підвищення двосторонніх відносин до рівня стратегічного партнерства.

Румунія стала 9-ю країною, яка розпочала з Україною двосторонні безпекові переговори, та вкотре підтвердила непохитну підтримку незалежності й територіальної цілісності України, а також її європейського та євроатлантичного шляху.

Як зазначив заступник керівника ОПУ Ігор Жовква, без Румунії неможливо уявити повноцінні гарантії безпеки в Європі, зокрема в Чорноморському регіоні.

Заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький висловив подяку Румунії та румунському народові за постійну допомогу, яку відчуває Україна.

Сторони обговорили основні елементи майбутньої двосторонньої безпекової угоди та узгодили модальності подальших переговорів.

Як повідомлялося, під час візиту глави уряду Британії Ріші Сунака до Києва 12 січня відбулося підписання двосторонньої безпекової угоди між Британією та Україною, яка діятиме до вступу України в НАТО.

Ця безпекова угода стала першою серед тих, які Україна сподівається укласти зі своїми партнерами.

Детально про важливість угоди у статті: Безпека без гарантій. Пояснюємо, що увійшло до договору з Британією та чому це – перемога