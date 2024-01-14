Украина начала переговоры с Румынией по соглашению о безопасности

Украинская сторона начала двусторонние переговоры с Румынией о заключении двустороннего соглашения по безопасности, это произошло на полях четвертой встречи советников по вопросам национальной безопасности по "формуле мира" в Давосе.

Об этом сообщила пресс-служба ОПУ в воскресенье, пишет "Европейская правда".

Переговоры в Давосе состоялись при участии руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака и государственного секретаря МИД Румынии Юлиана Фоты.

Переговоры начали во исполнение поручения президента Владимира Зеленского в рамках Совместной декларации G7 о поддержке Украины. Они ознаменовали повышение двусторонних отношений до уровня стратегического партнерства.

Румыния стала 9-й страной, которая начала с Украиной двусторонние переговоры по безопасности, и в очередной раз подтвердила непоколебимую поддержку независимости и территориальной целостности Украины, а также ее европейского и евроатлантического пути.

Как отметил заместитель руководителя ОПУ Игорь Жовква, без Румынии невозможно представить полноценные гарантии безопасности в Европе, в частности в Черноморском регионе.

Заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий выразил благодарность Румынии и румынскому народу за постоянную помощь, которую испытывает Украина.

Стороны обсудили основные элементы будущего двустороннего соглашения по безопасности и согласовали модальности дальнейших переговоров.

Как сообщалось, во время визита главы правительства Британии Риши Сунака в Киев 12 января состоялось подписание двустороннего соглашения по безопасности между Британией и Украиной, которое будет действовать до вступления Украины в НАТО.

Это соглашение по безопасности стало первым среди тех, которые Украина надеется заключить со своими партнерами.

Подробно о важности соглашения в статье: Безопасность без гарантий. Объясняем, что вошло в договор с Британией и почему это – победа