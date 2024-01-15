Укр Рус Eng

Найбільша економіка Європи скоротилася минулого року

Понеділок, 15 січня 2024, 11:36

Валовий внутрішній продукт Німеччини у 2023 році знизився порівняно з 2022 роком. 

Про це свідчать дані, опубліковані федеральним статистичним агентством, пише "Європейська правда".

Економіка Німеччини скоротилася на 0,3% минулого року, повідомило в понеділок федеральне статистичне агентство Destatis.

"Загальний економічний розвиток Німеччини у 2023 році сповільнився в умовах, які продовжують позначатися численними кризами", – заявила в Берліні голова Destatis Рут Бранд.

Серед секторів, які зазнали труднощів, – автомобільна промисловість та будівельна галузь. Висока інфляція сповільнила приватне споживання, важливу підтримку економіки. 

У 2022 році економіка Німеччини зросла на 1,8%. 

Міжнародний валютний фонд раніше прогнозував, що Німеччина буде єдиною великою світовою економікою, яка зафіксує спад у 2023 році.

Ці дані є поганою новиною для єврозони, де найбільшою економікою є Німеччина.

Багато економістів також не очікують стійкого відновлення німецької економіки цього року. Нещодавно вони знизили свої прогнози і тепер очікують зростання, значно менше за 1%.

Раніше Єврокомісія прогнозувала, що ВВП єврозони зросте на 1,3% у 2024 році.

Тим часом у вересні Європейський центробанк вдесяте поспіль підвищив процентні ставки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина