Найбільша економіка Європи скоротилася минулого року

Валовий внутрішній продукт Німеччини у 2023 році знизився порівняно з 2022 роком.

Про це свідчать дані, опубліковані федеральним статистичним агентством, пише "Європейська правда".

Економіка Німеччини скоротилася на 0,3% минулого року, повідомило в понеділок федеральне статистичне агентство Destatis.

Das preisbereinigte #Bruttoinlandsprodukt war 2023 nach ersten Berechnungen um 0,3 % niedriger als im Vorjahr. Die Erholung der deutschen Wirtschaft vom tiefen Einbruch im Jahr 2020 setzte sich damit nicht weiter fort. Hier die Pressemitteilung: https://t.co/3i4ywbgqFh #BIP23 pic.twitter.com/ds3HRm9Ju4 January 15, 2024

"Загальний економічний розвиток Німеччини у 2023 році сповільнився в умовах, які продовжують позначатися численними кризами", – заявила в Берліні голова Destatis Рут Бранд.

Серед секторів, які зазнали труднощів, – автомобільна промисловість та будівельна галузь. Висока інфляція сповільнила приватне споживання, важливу підтримку економіки.

У 2022 році економіка Німеччини зросла на 1,8%.

Міжнародний валютний фонд раніше прогнозував, що Німеччина буде єдиною великою світовою економікою, яка зафіксує спад у 2023 році.

Ці дані є поганою новиною для єврозони, де найбільшою економікою є Німеччина.

Багато економістів також не очікують стійкого відновлення німецької економіки цього року. Нещодавно вони знизили свої прогнози і тепер очікують зростання, значно менше за 1%.

Раніше Єврокомісія прогнозувала, що ВВП єврозони зросте на 1,3% у 2024 році.

Тим часом у вересні Європейський центробанк вдесяте поспіль підвищив процентні ставки.