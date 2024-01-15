Крупнейшая экономика Европы сократилась в прошлом году

Валовой внутренний продукт Германии в 2023 году снизился по сравнению с 2022 годом.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные федеральным статистическим агентством, пишет "Европейская правда".

Экономика Германии сократилась на 0,3% в прошлом году, сообщило в понедельник федеральное статистическое агентство Destatis.

Das preisbereinigte #Bruttoinlandsprodukt war 2023 nach ersten Berechnungen um 0,3 % niedriger als im Vorjahr. Die Erholung der deutschen Wirtschaft vom tiefen Einbruch im Jahr 2020 setzte sich damit nicht weiter fort. Hier die Pressemitteilung: https://t.co/3i4ywbgqFh #BIP23 pic.twitter.com/ds3HRm9Ju4 January 15, 2024

"Общее экономическое развитие Германии в 2023 году замедлилось в условиях, которые продолжают сказываться многочисленными кризисами", – заявила в Берлине глава Destatis Рут Бранд.

Среди секторов, которые испытали трудности, – автомобильная промышленность и строительная отрасль. Высокая инфляция замедлила частное потребление, важную поддержку экономики.

В 2022 году экономика Германии выросла на 1,8%.

Международный валютный фонд ранее прогнозировал, что Германия будет единственной крупной мировой экономикой, которая зафиксирует спад в 2023 году.

Эти данные являются плохой новостью для еврозоны, где крупнейшей экономикой является Германия.

Многие экономисты также не ожидают устойчивого восстановления немецкой экономики в этом году. Недавно они снизили свои прогнозы и теперь ожидают роста, значительно меньше 1%.

Ранее Еврокомиссия прогнозировала, что ВВП еврозоны вырастет на 1,3% в 2024 году.

Между тем, в сентябре Европейский центробанк в десятый раз подряд повысил процентные ставки.