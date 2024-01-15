Укр Рус Eng

Крупнейшая экономика Европы сократилась в прошлом году

Понедельник, 15 января 2024, 11:36

Валовой внутренний продукт Германии в 2023 году снизился по сравнению с 2022 годом. 

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные федеральным статистическим агентством, пишет "Европейская правда".

Экономика Германии сократилась на 0,3% в прошлом году, сообщило в понедельник федеральное статистическое агентство Destatis.

"Общее экономическое развитие Германии в 2023 году замедлилось в условиях, которые продолжают сказываться многочисленными кризисами", – заявила в Берлине глава Destatis Рут Бранд.

Среди секторов, которые испытали трудности, – автомобильная промышленность и строительная отрасль. Высокая инфляция замедлила частное потребление, важную поддержку экономики. 

В 2022 году экономика Германии выросла на 1,8%. 

Международный валютный фонд ранее прогнозировал, что Германия будет единственной крупной мировой экономикой, которая зафиксирует спад в 2023 году.

Эти данные являются плохой новостью для еврозоны, где крупнейшей экономикой является Германия.

Многие экономисты также не ожидают устойчивого восстановления немецкой экономики в этом году. Недавно они снизили свои прогнозы и теперь ожидают роста, значительно меньше 1%.

Ранее Еврокомиссия прогнозировала, что ВВП еврозоны вырастет на 1,3% в 2024 году.

Между тем, в сентябре Европейский центробанк в десятый раз подряд повысил процентные ставки.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия