Зеленский и глава Еврокомиссии проведут встречу в Давосе

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский проведут двустороннюю встречу на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Об этом заявил в понедельник в Брюсселе представитель Еврокомиссии Эрик Маммер, сообщает "Европейская правда".

Маммер отметил, что фон дер Ляйен прибудет в понедельник в Давос, где у нее запланирована серия двусторонних встреч. В частности, во вторник – с Владимиром Зеленским.

"Завтра она выступит с речью на вступительной сессии. Затем у президента будет несколько двусторонних встреч – с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Китая Ли Цянем, госсекретарем США Энтони Блинкеном, президентом Венгрии Каталин Новак", – сказал спикер.

Президент Зеленский начнет свой рабочий визит в Швейцарию в понедельник, 15 января.

В рамках визита он встретится с председателями обеих палат парламента, лидерами партий и президентом Швейцарии.

Кроме того, как заявляли в ОПУ, он примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе и проведет ряд двусторонних встреч.

14 января в Давосе состоялась встреча на уровне советников по национальной безопасности по украинской "формуле мира".