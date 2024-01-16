Єврокомісар з соціальних прав може позмагатися за посаду президента Єврокомісії

Чинний єврокомісар Ніколас Шмідт скоріш за все стане основним кандидатом на європейських виборах від Партії європейських соціалістів (PES) та змагатиметься за посаду президента Єврокомісії.

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

Так звані "головні кандидати", яких європейські партії номінують на вибори у ЄС, вважаються претендентами на посаду майбутнього президента Єврокомісії. Традиційно на посаду претендує "головний кандидат" від європейської політсили, яка за результатами виборів отримала найбільше голосів.

У понеділок німецька СДПН – партія чинного канцлера Німеччини Олафа Шольца – заявила, що підтримає номінацію від PES представника Люксембургу Ніколаса Шмідта, чинного комісара з питань праці і соціальних прав.

Іспанська соціалістична партія (PSOE) також повідомила виданню, що підтримає Шмідта.

Сам Шмідт підтвердив, що Партія соціалістів Люксембургу номінувала його як кандидата для PES і він погодився.

Іспанські та німецькі соціалісти вважаються найбільш впливовими партіями у PES і мають найчисельніші делегації у межах своєї групи в Європарламенті. Як чиний канцлер Німеччини Олаф Шольц є представником СДПН, так само прем’єр Іспанії Педро Санчес також є представником іспанських соціалістів.

Крайнім терміном висування кандидатур є середа 17 січня. Після того у PES додатково перевірять відповідність кандидатів усім критеріям та винесуть кандидатури на голосування, вже на початку березня.

Раніше припускали, що головною кандидаткою може стати представниця СДПН, євродепутатка Катаріна Барлі, але вона вочевидь вибуває з перегонів, оскільки партія може підтримати лише одного кандидата і СДПН віддала підтримку люксембуржцю Шмідту.

Сама Барлі схвально оцінила кандидатуру Шмідта і переконана, що він зі своїм досвідом у міжнародних справах чудово підходить на потенційного президента Єврокомісії.

Втім, схема з "головним кандидатом" не гарантовано означає, що саме кандидат партії-переможиці очолить Єврокомісію.

Європейська народна партія ще не вирішила, чи висуватиме від себе чинну президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.

Європейські "Зелені" обиратимуть свого головного кандидата на з’їзді у Франції на початку лютого, там за лідерство конкурують чотири кандидати.

Європейські "Ліві" визначаться з вибором наприкінці лютого.

"Європейські консерватори і реформісти" та крайні праві "Ідентичність і демократія" влітку минулого року заявили, що взагалі не планують мати "головного кандидата".

Нагадаємо, у зв'язку з європейськими виборами несподівано заявив про свою дострокову відставку президент Європейської ради Шарль Мішель – у зв’язку з тим, що планує балотуватися. За даними ЗМІ, у ЄС "розлючені" таким рішенням Мішеля.

Про те, що це може означати для України, та чи є загроза, що цю посаду тимчасово обійме лідер Угорщини – дивіться у поясненні ЄвроПравди.