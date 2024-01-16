Еврокомиссар по социальным правам может побороться за пост президента Еврокомиссии

Действующий еврокомиссар Николас Шмидт, скорее всего, станет основным кандидатом на европейских выборах от Партии европейских социалистов (PES) и будет бороться за пост президента Еврокомиссии.

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

Так называемые "главные кандидаты", которых европейские партии номинируют на выборы в ЕС, считаются претендентами на должность будущего президента Еврокомиссии. Традиционно на должность претендует "главный кандидат" от европейской политсилы, которая по результатам выборов получила больше всего голосов.

В понедельник немецкая СДПГ – партия действующего канцлера Германии Олафа Шольца – заявила, что поддержит номинацию от PES представителя Люксембурга Николаса Шмидта, действующего комиссара по вопросам труда и социальных прав.

Испанская социалистическая партия (PSOE) также сообщила изданию, что поддержит Шмидта.

Сам Шмидт подтвердил, что Партия социалистов Люксембурга номинировала его в качестве кандидата для PES и он согласился.

Испанские и немецкие социалисты считаются наиболее влиятельными партиями в PES и имеют самые многочисленные делегации в рамках своей группы в Европарламенте. Как немецкий канцлер Олаф Шольц является представителем СДПГ, так же премьер Испании Педро Санчес также является представителем испанских социалистов.

Крайним сроком выдвижения кандидатур является среда 17 января. После того в PES дополнительно проверят соответствие кандидатов всем критериям и вынесут кандидатуры на голосование, уже в начале марта.

Ранее предполагали, что главным кандидатом может стать представительница СДПГ, евродепутат Катарина Барли, но она явно выбывает из гонки, поскольку партия может поддержать только одного кандидата, и СДПГ отдала поддержку люксембуржцу Шмидту.

Сама Барли одобрительно оценила кандидатуру Шмидта и убеждена, что он со своим опытом в международных делах прекрасно подходит на потенциального президента Еврокомиссии.

Впрочем, схема с "главным кандидатом" не гарантированно означает, что именно кандидат партии-победительницы возглавит Еврокомиссию.

Европейская народная партия еще не решила, будет ли выдвигать от себя действующего президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Европейские "Зеленые" будут выбирать своего главного кандидата на съезде во Франции в начале февраля, там за лидерство конкурируют четыре кандидата.

Европейские "Левые" определятся с выбором в конце февраля.

"Европейские консерваторы и реформисты" и крайне правые "Идентичность и демократия" летом прошлого года заявили, что вообще не планируют иметь "главного кандидата".

Напомним, в связи с европейскими выборами неожиданно заявил о своей досрочной отставке президент Европейского совета Шарль Мишель, объявив, что планирует баллотироваться. По данным СМИ, в ЕС "разгневаны" таким решением Мишеля.

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