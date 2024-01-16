BBC: США завдали нових ударів по хуситах та показали вилучену в них зброю

Сполучені Штати в ніч проти 16 січня завдали нових ударів по цілях у контрольованих бойовиками-хуситами районах Ємену.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC з посиланням на коментар CBS американського посадовця.

Наразі невідомо, що саме було атаковано в ході останньої операції Сполучених Штатів, зазначає BBC.

Водночас Центральне командування США заявило в Twitter (X), що аналіз зброї, яку вони захопили з судна біля узбережжя Ємену, свідчить про те, що хусити використовували таке ж озброєння під час своїх атак у Червоному морі.

USCENTCOM Seizes Iranian Advanced Conventional Weapons Bound for Houthis



On 11 January 2024, while conducting a flag verification, U.S. CENTCOM Navy forces conducted a night-time seizure of a dhow conducting illegal transport of advanced lethal aid from Iran to resupply Houthi… pic.twitter.com/yg4PuTZBh7 — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 16, 2024

Захоплення відбулося 11 січня біля узбережжя Сомалі – того ж дня, коли було завдано перших авіаударів Сполучених Штатів та Великої Британії.

Серед вилученого на судні були компоненти крилатих та балістичних ракет, протикорабельних крилатих ракет, а також деталі для обладнання протиповітряної оборони.

"Це перше захоплення летальної, поставленої Іраном передової звичайної зброї хуситам з початку їхніх нападів на торгові судна в листопаді 2023 року", – йдеться в заяві Центрального командування США.

У повідомленні також йдеться про те, що тривають пошуки двох морських спецпризначенців, які зникли під час операції. За повідомленнями ЗМІ, одного офіцера збило з корабля високими хвилями, а інший стрибнув у воду йому на допомогу, як того вимагає протокол.

Крім того, за повідомленням британського морського страхувальника Ambrey, грецьке судно потрапило під ракетний обстріл у Червоному морі

Судно під прапором Мальти, що належить Греції, обстріляли ракетою в Червоному морі біля узбережжя Ємену.

Вважають, що це вже третій інцидент за участю суховантажу, ймовірно, під назвою Zografia, за останні 24 години.

Нагадаємо, в ніч проти 12 січня США у координації з Великою Британією і за підтримки Австралії, Канади, Нідерландів і Бахрейну завдали спільних ударів по об'єктах хуситів у Ємені.

Пізніше у ніч проти 13 січня США завдали удару по військовому об’єкту повстанців-хуситів у Ємені.

Президент США Джо Байден заявив, що США надіслали Ірану приватне повідомлення про те, що підтримувані ним бойовики-хусити Ємену несуть відповідальність за напади на комерційне судноплавство в Червоному морі.