BBC: США завдали нових ударів по хуситах та показали вилучену в них зброю

Сполучені Штати в ніч проти 16 січня завдали нових ударів по цілях у контрольованих бойовиками-хуситами районах Ємену.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC з посиланням на коментар CBS американського посадовця.

Наразі невідомо, що саме було атаковано в ході останньої операції Сполучених Штатів, зазначає BBC.

Водночас Центральне командування США заявило в Twitter (X), що аналіз зброї, яку вони захопили з судна біля узбережжя Ємену, свідчить про те, що хусити використовували таке ж озброєння під час своїх атак у Червоному морі.

USCENTCOM Seizes Iranian Advanced Conventional Weapons Bound for Houthis



On 11 January 2024, while conducting a flag verification, U.S. CENTCOM Navy forces conducted a night-time seizure of a dhow conducting illegal transport of advanced lethal aid from Iran to resupply Houthi… pic.twitter.com/yg4PuTZBh7