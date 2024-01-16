BBC: США нанесли новые удары по хуситам и показали изъятое у них оружие

Соединенные Штаты в ночь на 16 января нанесли новые удары по целям в контролируемых боевиками-хуситами районах Йемена.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC со ссылкой на комментарий CBS американского чиновника.

Пока неизвестно, что именно было атаковано в ходе последней операции Соединенных Штатов, отмечает BBC.

В то же время Центральное командование США заявило в Twitter (X), что анализ оружия, которое они захватили с судна у побережья Йемена, свидетельствует о том, что хуситы использовали такое же вооружение во время своих атак в Красном море.

USCENTCOM Seizes Iranian Advanced Conventional Weapons Bound for Houthis



On 11 January 2024, while conducting a flag verification, U.S. CENTCOM Navy forces conducted a night-time seizure of a dhow conducting illegal transport of advanced lethal aid from Iran to resupply Houthi… pic.twitter.com/yg4PuTZBh7 — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 16, 2024

Захват произошел 11 января у побережья Сомали – в тот же день, когда были нанесены первые авиаудары Соединенных Штатов и Великобритании.

Среди изъятого на судне были компоненты крылатых и баллистических ракет, противокорабельных крылатых ракет, а также детали для оборудования противовоздушной обороны.

"Это первый захват летального, поставленного Ираном передового обычного оружия хуситам с начала их нападений на торговые суда в ноябре 2023 года", – говорится в заявлении Центрального командования США.

В сообщении также говорится о том, что продолжаются поиски двух морских спецназовцев, которые пропали во время операции. По сообщениям СМИ, одного офицера сбило с корабля высокими волнами, а другой прыгнул в воду ему на помощь, как того требует протокол.

Кроме того, по сообщению британского морского страховщика Ambrey, греческое судно попало под ракетный обстрел в Красном море

Судно под флагом Мальты, принадлежащее Греции, обстреляли ракетой в Красном море у побережья Йемена.

Считается, что это уже третий инцидент с участием сухогруза, предположительно, под названием Zografia, за последние 24 часа.

Напомним, в ночь на 12 января США в координации с Великобританией и при поддержке Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна нанесли совместные удары по объектам хуситов в Йемене.

Позже в ночь на 13 января США нанесли удар по военному объекту повстанцев-хуситов в Йемене.

Президент США Джо Байден заявил, что США направили Ирану частное сообщение о том, что поддерживаемые им боевики-хуситы несут ответственность за нападения на коммерческое судоходство в Красном море.