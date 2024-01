BBC: США нанесли новые удары по хуситам и показали изъятое у них оружие

Соединенные Штаты в ночь на 16 января нанесли новые удары по целям в контролируемых боевиками-хуситами районах Йемена.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC со ссылкой на комментарий CBS американского чиновника.

Пока неизвестно, что именно было атаковано в ходе последней операции Соединенных Штатов, отмечает BBC.

В то же время Центральное командование США заявило в Twitter (X), что анализ оружия, которое они захватили с судна у побережья Йемена, свидетельствует о том, что хуситы использовали такое же вооружение во время своих атак в Красном море.

USCENTCOM Seizes Iranian Advanced Conventional Weapons Bound for Houthis



On 11 January 2024, while conducting a flag verification, U.S. CENTCOM Navy forces conducted a night-time seizure of a dhow conducting illegal transport of advanced lethal aid from Iran to resupply Houthi… pic.twitter.com/yg4PuTZBh7