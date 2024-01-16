Цукрова промисловість ЄС хоче більше імпорту з України, на відміну від фермерів

ЄС потребує "більших, а не менших" поставок з Києва, заявляють виробники продуктів харчування, що використовують цукор, такі як Coca-Cola, Barilla і Lactalis на тлі протестів фермерів у кількох країнах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Європейська комісія наразі намагається знайти компроміс для продовження торговельних преференцій для України.

"Комітет європейських споживачів цукру шокований закликами до блокування імпорту цукру з України", – йдеться у заяві CIUS, асоціації, що представляє споживачів цукру в секторі харчових продуктів та напоїв, у відповідь на заклик фермерів обмежити приплив товарів з України.

Єврокомісія розглядає можливість продовження ще на один рік лібералізації імпорту з України після того, як він закінчиться 5 червня 2024 року, повідомили джерела в ЄС. Дискусії тривають на тлі розбіжностей у поглядах між представниками торгівлі та агросервісу. Але мета полягає в тому, щоб прийняти пропозицію в короткі терміни.

"ЄС має структурний дефіцит цукру", – йдеться в заяві CIUS, оскільки промисловість потребує "більше цукру з України (і Європи та інших стійких джерел) – не менше!" і "впевненості в тому, що Україна залишиться відкритим джерелом поставок в довгостроковій перспективі, оскільки альтернативні джерела настільки обмежені".

Згідно з даними Європейської комісії про сільськогосподарський ринок, імпорт цукру з України зріс з 40 172 тонн у 2021/22 році до 406 777 тонн у 2022/23 році.

Це підштовхнуло європейських буряківників об'єднатися з фермерськими асоціаціями COPA і COGECA та іншими виробниками продуктів харчування і звернутися до комісара з питань сільського господарства Януша Войцеховського з проханням обмежити приплив сільськогосподарських товарів з України.

Але європейські виробники хлібобулочних виробів, шоколаду, кондитерських виробів, безалкогольних напоїв, фруктових консервів та джемів стверджують, що різке збільшення імпорту необхідне "для зменшення дефіциту цукру в ЄС", а також "для забезпечення харчової промисловості ЄС можливостями та впевненістю у збільшенні експорту з високою доданою вартістю, що сприятиме економічному зростанню ЄС".

Згідно з останнім оглядом ринку ЄС, підготовленим Комісією, "очікується, що світовий баланс цукру в 2023/24 році буде дефіцитним четвертий рік поспіль, що викликано зниженням виробництва в основних виробниках – Індії та Таїланді, головним чином через несприятливі погодні умови, викликані Ель-Ніньйо".

У грудні об’єднання польських виробників цукрового буряка звернулося до нового міністра сільського господарства з проханням заборонити імпорт до Польщі українського цукру, тому що вважають його загрозою для свого бізнесу.

Пізніше польський єврокомісар закликав до кількісних обмежень на цукор і м'ясо птиці, імпорт яких, на його думку, стрімко зростає і загрожує дестабілізувати ринок ЄС.