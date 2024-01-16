Сахарная промышленность ЕС хочет больше импорта из Украины, в отличие от фермеров

ЕС нуждается в "больших, а не меньших" поставках из Киева, заявляют производители продуктов питания, использующих сахар, такие как Coca-Cola, Barilla и Lactalis на фоне протестов фермеров в нескольких странах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Европейская комиссия сейчас пытается найти компромисс для продолжения торговых преференций для Украины.

"Комитет европейских потребителей сахара шокирован призывами к блокированию импорта сахара из Украины", – говорится в заявлении CIUS, ассоциации, представляющей потребителей сахара в секторе пищевых продуктов и напитков, в ответ на призыв фермеров ограничить приток товаров из Украины.

Еврокомиссия рассматривает возможность продления еще на один год либерализации импорта из Украины после того, как он закончится 5 июня 2024 года, сообщили источники в ЕС. Дискуссии продолжаются на фоне разногласий во взглядах между представителями торговли и агросервиса. Но цель состоит в том, чтобы принять предложение в короткие сроки.

"ЕС имеет структурный дефицит сахара", – говорится в заявлении CIUS, поскольку промышленность нуждается в "больше сахара из Украины (и Европы и других устойчивых источников) – не меньше!" и "уверенности в том, что Украина останется открытым источником поставок в долгосрочной перспективе, поскольку альтернативные источники настолько ограничены".

Согласно данным Европейской комиссии о сельскохозяйственном рынке, импорт сахара из Украины вырос с 40 172 тонн в 2021/22 году до 406 777 тонн в 2022/23 году.

Это подтолкнуло европейских свекловодов объединиться с фермерскими ассоциациями COPA и COGECA и другими производителями продуктов питания и обратиться к комиссару по вопросам сельского хозяйства Янушу Войцеховскому с просьбой ограничить приток сельскохозяйственных товаров из Украины.

Но европейские производители хлебобулочных изделий, шоколада, кондитерских изделий, безалкогольных напитков, фруктовых консервов и джемов утверждают, что резкое увеличение импорта необходимо "для уменьшения дефицита сахара в ЕС", а также "для обеспечения пищевой промышленности ЕС возможностями и уверенностью в увеличении экспорта с высокой добавленной стоимостью, что будет способствовать экономическому росту ЕС".

Согласно последнему обзору рынка ЕС, подготовленным Комиссией, "ожидается, что мировой баланс сахара в 2023/24 году будет дефицитным четвертый год подряд, что вызвано снижением производства в основных производителях – Индии и Таиланде, главным образом из-за неблагоприятных погодных условий, вызванных Эль-Ниньо".

В декабре объединение польских производителей сахарной свеклы обратилось к новому министру сельского хозяйства с просьбой запретить импорт в Польшу украинского сахара, потому что считают его угрозой для своего бизнеса.

Позже польский еврокомиссар призвал к количественным ограничениям на сахар и мясо птицы, импорт которых, по его мнению, стремительно растет и угрожает дестабилизировать рынок ЕС.