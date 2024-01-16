Суд ЄС відхилив скаргу колишньої віцепрезидентки Європарламенту щодо зняття з неї імунітету

Суд відхилив скаргу колишньої віцепрезидентки Європарламенту Єви Кайлі на рішення Європейської прокуратури та президентки Європарламенту щодо зняття з неї недоторканості.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Суду ЄС.

"Своїм рішенням суд відхиляє позов пані Кайлі як неприйнятний у повному обсязі, оскільки зазначені акти не підлягають оскарженню. Запит про зняття імунітету є попереднім і необхідним заходом для забезпечення ефективності розслідування, коли імунітет, яким користується особа, є перешкодою для проведення розслідування щодо неї. Сам по собі цей захід не тягне за собою зняття імунітету з пані Кайлі і не може мати жодного впливу на її права чи обов'язки", – заявив суд.

На підставі розслідування у справі про шахрайство з виплатами депутатським помічникам 15 грудня 2022 року головний європейський прокурор Лаура Ковеші звернулася до президентки Європейського парламенту Роберти Метсоли з проханням зняти з Єви Кайлі депутатську недоторканність.

Метсола вирішила оголосити цей запит на пленарному засіданні ЄП та передати його на розгляд Комітету з правових питань.

Кайлі попросила Суд ЄС скасувати як запит очільниці Європейської прокуратури, так і рішення президентки Європейського парламенту.

Суд ЄС у своєму рішенні також зазначив, що до прийняття остаточного рішення Європарламентом Єва Кайлі продовжує користуватися захистом привілеїв та імунітетів, наданих законодавством ЄС.

Раніше прокуратура ЄС, яка розслідує кримінальне шахрайство, пов'язане з фондами Євросоюзу, заявляла, що її розслідування має серйозні докази.

Розслідування щодо Кайлі ведеться за підозрою у шахрайських виплатах чотирьом колишнім помічникам в Європейському парламенті в період з 2014 по 2020 рік.

Слідство перевіряє Кайлі на предмет трьох можливих шахрайських дій: чи вводила вона парламент в оману щодо місцеперебування своїх помічників та їхньої робочої діяльності; чи брала вона частину відшкодувань за "фейкові" робочі поїздки, які вона організовувала; а також чи брала вона "відкати" з частини їхніх зарплат, йдеться в листі Європейської прокуратури до президентки парламенту Роберти Метсоли.

Кайлі також перебувала під вартою через причетність до іншої гучної справи – за звинуваченнями у відмиванні грошей і корупції, пов’язаних із ймовірними виплатами, які вона та троє інших осіб отримували з Катару в рамках скандалу, який сколихнув Європейський парламент.

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