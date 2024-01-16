Суд ЕС отклонил жалобу бывшего вице-президента Европарламента по снятию с нее иммунитета

Суд отклонил жалобу бывшего вице-президента Европарламента Евы Кайли на решение Европейской прокуратуры и президента Европарламента о снятии с нее неприкосновенности.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Суда ЕС.

"Своим решением суд отклоняет иск госпожи Кайли как неприемлемый в полном объеме, поскольку указанные акты не подлежат обжалованию. Запрос о снятии иммунитета является предварительной и необходимой мерой для обеспечения эффективности расследования, когда иммунитет, которым пользуется лицо, является препятствием для проведения расследования в отношении него. Сама по себе эта мера не влечет за собой снятие иммунитета с госпожи Кайли и не может иметь никакого влияния на ее права или обязанности", – заявил суд.

На основании расследования по делу о мошенничестве с выплатами депутатским помощникам 15 декабря 2022 года главный европейский прокурор Лаура Ковеши обратилась к президенту Европейского парламента Роберте Метсоле с просьбой снять с Евы Кайли депутатскую неприкосновенность.

Метсола решила объявить этот запрос на пленарном заседании ЕП и передать его на рассмотрение Комитета по правовым вопросам.

Кайли попросила Суд ЕС отменить как запрос руководительницы Европейской прокуратуры, так и решение президента Европейского парламента.

Суд ЕС в своем решении также отметил, что до принятия окончательного решения Европарламентом Ева Кайли продолжает пользоваться защитой привилегий и иммунитетов, предоставленных законодательством ЕС.

Ранее прокуратура ЕС, которая расследует уголовное мошенничество, связанное с фондами Евросоюза, заявляла, что ее расследование имеет серьезные доказательства.

Расследование в отношении Кайли ведется по подозрению в мошеннических выплатах четырем бывшим помощникам в Европейском парламенте в период с 2014 по 2020 год.

Следствие проверяет Кайли на предмет трех возможных мошеннических действий: вводила ли она парламент в заблуждение относительно местонахождения своих помощников и их рабочей деятельности; брала ли она часть возмещений за "фейковые" рабочие поездки, которые она организовывала; а также брала ли она "откаты" с части их зарплат, говорится в письме Европейской прокуратуры к президенту парламента Роберте Метсоле.

Кайли также находилась под стражей из-за причастности к другому громкому делу – по обвинениям в отмывании денег и коррупции, связанных с предполагаемыми выплатами, которые она и трое других лиц получали из Катара в рамках скандала, который всколыхнул Европейский парламент.

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