Зеленський і Дуда зустрілися на полях саміту у Давосі, кажуть про візит Туска за кілька днів

Президенти України та Польщі провели двосторонню зустріч на полях Всесвітнього економічного форуму, що проходить у швейцарському Давосі, за заявами з неї стало відомо, що візит польського прем'єра Дональда Туска може відбутися найближчими днями.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Володимир Зеленський розповів у своєму Twitter (X), що обговорював з Анджеєм Дудою питання двосторонніх відносин, у тому числі співпрацю у питаннях подальшої євроінтеграції України.

I met with @AndrzejDuda to discuss our bilateral relations, including our cooperation on Ukraine's path to EU membership.



We discussed the battlefield situation and further defense assistance for Ukraine.



We also coordinated our positions ahead of the NATO summit in Washington. pic.twitter.com/rtX1751qA0 January 16, 2024

"Обговорили ситуацію на полі бою і подальшу безпекову допомогу Україні. Також скоординували позиції перед самітом НАТО у Вашингтоні", – повідомив президент України.

У повідомленні канцелярії Дуди розповіли, що лідери говорили "про поточну ситуацію на фронті та у суспільстві" та потреби України для подальшого спротиву, а також обговорювали майбутній візит до Києва Дональда Туска.

Дуда зазначив, що вони з Туском вже мали кілька розмов щодо міжнародної політики Польщі, зокрема й щодо України.

"Запевнив президента Володимира Зеленського, що ця політика буде стабільною і що це продовжить бути політикою підтримки України, що він може безпечно починати спілкування з прем’єр-міністром Дональдом Туском у Києві вже за кілька днів", – зазначив президент Польщі.

Дональд Туск ще минулої п'ятниці говорив, що у понеділок 15 січня обговорить питання візиту до Києва з Анджеєм Дудою і що поїздка планується "найближчими днями".

Нагадаємо, напередодні польські перевізники повністю розблокували кордон з Україною після домовленості з урядом Польщі про призупинення свого протесту. Домовленість передбачає, що щонайменш до березня нових блокад не буде.