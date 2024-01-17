Зеленський і Дуда зустрілися на полях саміту у Давосі, кажуть про візит Туска за кілька днів
Президенти України та Польщі провели двосторонню зустріч на полях Всесвітнього економічного форуму, що проходить у швейцарському Давосі, за заявами з неї стало відомо, що візит польського прем'єра Дональда Туска може відбутися найближчими днями.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Володимир Зеленський розповів у своєму Twitter (X), що обговорював з Анджеєм Дудою питання двосторонніх відносин, у тому числі співпрацю у питаннях подальшої євроінтеграції України.
I met with @AndrzejDuda to discuss our bilateral relations, including our cooperation on Ukraine's path to EU membership.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 16, 2024
We discussed the battlefield situation and further defense assistance for Ukraine.
We also coordinated our positions ahead of the NATO summit in Washington. pic.twitter.com/rtX1751qA0
"Обговорили ситуацію на полі бою і подальшу безпекову допомогу Україні. Також скоординували позиції перед самітом НАТО у Вашингтоні", – повідомив президент України.
У повідомленні канцелярії Дуди розповіли, що лідери говорили "про поточну ситуацію на фронті та у суспільстві" та потреби України для подальшого спротиву, а також обговорювали майбутній візит до Києва Дональда Туска.
Дуда зазначив, що вони з Туском вже мали кілька розмов щодо міжнародної політики Польщі, зокрема й щодо України.
"Запевнив президента Володимира Зеленського, що ця політика буде стабільною і що це продовжить бути політикою підтримки України, що він може безпечно починати спілкування з прем’єр-міністром Дональдом Туском у Києві вже за кілька днів", – зазначив президент Польщі.
Дональд Туск ще минулої п'ятниці говорив, що у понеділок 15 січня обговорить питання візиту до Києва з Анджеєм Дудою і що поїздка планується "найближчими днями".
Нагадаємо, напередодні польські перевізники повністю розблокували кордон з Україною після домовленості з урядом Польщі про призупинення свого протесту. Домовленість передбачає, що щонайменш до березня нових блокад не буде.