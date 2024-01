Зеленський і Дуда зустрілися на полях саміту у Давосі, кажуть про візит Туска за кілька днів

Президенти України та Польщі провели двосторонню зустріч на полях Всесвітнього економічного форуму, що проходить у швейцарському Давосі, за заявами з неї стало відомо, що візит польського прем'єра Дональда Туска може відбутися найближчими днями.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Володимир Зеленський розповів у своєму Twitter (X), що обговорював з Анджеєм Дудою питання двосторонніх відносин, у тому числі співпрацю у питаннях подальшої євроінтеграції України.

I met with @AndrzejDuda to discuss our bilateral relations, including our cooperation on Ukraine's path to EU membership.



We discussed the battlefield situation and further defense assistance for Ukraine.



We also coordinated our positions ahead of the NATO summit in Washington. pic.twitter.com/rtX1751qA0