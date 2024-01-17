Зеленский и Дуда встретились на полях саммита в Давосе, визит Туска ожидается на днях
Президенты Украины и Польши провели двустороннюю встречу на полях Всемирного экономического форума, проходящего в швейцарском Давосе, по заявлениям из нее стало известно, что визит польского премьера Дональда Туска может состояться в ближайшие дни.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Владимир Зеленский рассказал в своем Twitter (X), что обсуждал с президентом Польши Анджеем Дудой вопросы двусторонних отношений, в том числе сотрудничество в вопросах дальнейшей евроинтеграции Украины.
I met with @AndrzejDuda to discuss our bilateral relations, including our cooperation on Ukraine's path to EU membership.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 16, 2024
We discussed the battlefield situation and further defense assistance for Ukraine.
We also coordinated our positions ahead of the NATO summit in Washington. pic.twitter.com/rtX1751qA0
"Обсудили ситуацию на поле боя и дальнейшую помощь Украине в сфере безопасности. Также скоординировали позиции перед саммитом НАТО в Вашингтоне", – сообщил президент Украины.
В сообщении канцелярии Дуды рассказали, что лидеры говорили "о текущей ситуации на фронте и в обществе" и потребности Украины для дальнейшего сопротивления, а также обсуждали предстоящий визит в Киев нового премьера Дональда Туска.
Дуда отметил, что они с Туском уже имели несколько разговоров о международной политике Польши, в том числе в отношении Украины.
"Заверил президента Владимира Зеленского, что эта политика будет стабильной и что это продолжит быть политикой поддержки Украины, что он может спокойно начинать общение с премьер-министром Дональдом Туском в Киеве уже через несколько дней", – отметил президент Польши.
Дональд Туск еще в прошлую пятницу говорил, что в понедельник 15 января обсудит вопрос визита в Киев с Анджеем Дудой и что поездка планируется "в ближайшие дни".
Напомним, накануне польские перевозчики полностью разблокировали границу с Украиной после договоренности с правительством Польши о приостановлении своего протеста. Договоренность предусматривает, что как минимум до марта новых блокад не будет.