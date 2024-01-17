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Зеленский и Дуда встретились на полях саммита в Давосе, визит Туска ожидается на днях

Среда, 17 января 2024, 07:50

Президенты Украины и Польши провели двустороннюю встречу на полях Всемирного экономического форума, проходящего в швейцарском Давосе, по заявлениям из нее стало известно, что визит польского премьера Дональда Туска может состояться в ближайшие дни.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Владимир Зеленский рассказал в своем Twitter (X), что обсуждал с президентом Польши Анджеем Дудой вопросы двусторонних отношений, в том числе сотрудничество в вопросах дальнейшей евроинтеграции Украины.

"Обсудили ситуацию на поле боя и дальнейшую помощь Украине в сфере безопасности. Также скоординировали позиции перед саммитом НАТО в Вашингтоне", – сообщил президент Украины.

В сообщении канцелярии Дуды рассказали, что лидеры говорили "о текущей ситуации на фронте и в обществе" и потребности Украины для дальнейшего сопротивления, а также обсуждали предстоящий визит в Киев нового премьера Дональда Туска.

Дуда отметил, что они с Туском уже имели несколько разговоров о международной политике Польши, в том числе в отношении Украины.

"Заверил президента Владимира Зеленского, что эта политика будет стабильной и что это продолжит быть политикой поддержки Украины, что он может спокойно начинать общение с премьер-министром Дональдом Туском в Киеве уже через несколько дней", – отметил президент Польши.

Дональд Туск еще в прошлую пятницу говорил, что в понедельник 15 января обсудит вопрос визита в Киев с Анджеем Дудой и что поездка планируется "в ближайшие дни".

Напомним, накануне польские перевозчики полностью разблокировали границу с Украиной после договоренности с правительством Польши о приостановлении своего протеста. Договоренность предусматривает, что как минимум до марта новых блокад не будет.

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