Зеленский и Дуда встретились на полях саммита в Давосе, визит Туска ожидается на днях

Президенты Украины и Польши провели двустороннюю встречу на полях Всемирного экономического форума, проходящего в швейцарском Давосе, по заявлениям из нее стало известно, что визит польского премьера Дональда Туска может состояться в ближайшие дни.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Владимир Зеленский рассказал в своем Twitter (X), что обсуждал с президентом Польши Анджеем Дудой вопросы двусторонних отношений, в том числе сотрудничество в вопросах дальнейшей евроинтеграции Украины.

I met with @AndrzejDuda to discuss our bilateral relations, including our cooperation on Ukraine's path to EU membership.



We discussed the battlefield situation and further defense assistance for Ukraine.



We also coordinated our positions ahead of the NATO summit in Washington. pic.twitter.com/rtX1751qA0