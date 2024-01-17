Зеленский и Дуда встретились на полях саммита в Давосе, визит Туска ожидается на днях

Президенты Украины и Польши провели двустороннюю встречу на полях Всемирного экономического форума, проходящего в швейцарском Давосе, по заявлениям из нее стало известно, что визит польского премьера Дональда Туска может состояться в ближайшие дни.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Владимир Зеленский рассказал в своем Twitter (X), что обсуждал с президентом Польши Анджеем Дудой вопросы двусторонних отношений, в том числе сотрудничество в вопросах дальнейшей евроинтеграции Украины.

I met with @AndrzejDuda to discuss our bilateral relations, including our cooperation on Ukraine's path to EU membership.



We discussed the battlefield situation and further defense assistance for Ukraine.



We also coordinated our positions ahead of the NATO summit in Washington. pic.twitter.com/rtX1751qA0 January 16, 2024

"Обсудили ситуацию на поле боя и дальнейшую помощь Украине в сфере безопасности. Также скоординировали позиции перед саммитом НАТО в Вашингтоне", – сообщил президент Украины.

В сообщении канцелярии Дуды рассказали, что лидеры говорили "о текущей ситуации на фронте и в обществе" и потребности Украины для дальнейшего сопротивления, а также обсуждали предстоящий визит в Киев нового премьера Дональда Туска.

Дуда отметил, что они с Туском уже имели несколько разговоров о международной политике Польши, в том числе в отношении Украины.

"Заверил президента Владимира Зеленского, что эта политика будет стабильной и что это продолжит быть политикой поддержки Украины, что он может спокойно начинать общение с премьер-министром Дональдом Туском в Киеве уже через несколько дней", – отметил президент Польши.

Дональд Туск еще в прошлую пятницу говорил, что в понедельник 15 января обсудит вопрос визита в Киев с Анджеем Дудой и что поездка планируется "в ближайшие дни".

Напомним, накануне польские перевозчики полностью разблокировали границу с Украиной после договоренности с правительством Польши о приостановлении своего протеста. Договоренность предусматривает, что как минимум до марта новых блокад не будет.