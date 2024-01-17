У Сербії відновились протести через фальсифікації на виборах

Прихильники сербської опозиції знову вийшли на протест у вівторок, звинувачуючи популістський уряд президента Александара Вучича в організації фальсифікацій на парламентських і місцевих виборах минулого місяця.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Протестувальники хочуть, щоб голосування 17 грудня було анульоване і проведене знову у вільних і чесних умовах.

Подібні демонстрації проходили протягом декількох днів після виборів.

"Вся планета знає, що злодія спіймали на крадіжці", – сказала опозиційний політик Марініка Тепіч кільком тисячам протестувальників.

🇷🇸 | Supporters of opposition, Serbia Against Violence gathered in front of the Election Commission in Belgrade to protest against what they claim to be election irregularities and to mark the sixth anniversary of the assassination of opposition politician Oliver Ivanovic. pic.twitter.com/BNCvsfnKQg — Balkan Insight (@BalkanInsight) January 16, 2024

"Тут немає вільних і чесних виборів. Якщо ми відмовимося від цієї боротьби, виборів більше не буде", – додала вона.

Керівна Сербська прогресивна партія була оголошена переможцем, але головний опозиційний альянс "Сербія проти насильства" стверджує, що вибори були сфальсифіковані, особливо під час голосування за міську владу Белграда.

Як сербські виборні органи, так і суди відхилили скарги, подані щодо нечесних виборів.

Міжнародні спостерігачі заявили, що вибори пройшли в несправедливих умовах, відзначивши серйозні порушення, які включали вкидання бюлетенів і підкуп виборців.

Деякі місцеві спостерігачі стверджували, що виборців з усієї Сербії та сусідніх країн привозили автобусами для голосування в Белграді.

Місцеві спостерігачі та прихильники опозиції стверджували, що прихильники популістів були зареєстровані за фіктивними адресами.

Вучич і його партія назвали ці повідомлення "сфабрикованими".

Детально з політичною кризою, яка виникла після виборів у Сербії, радимо ознайомитися у відео "Європейської правди".

Ще більш детально читайте у статті: Коаліція з Орбаном та рептилоїди в запасі: як вибори у Сербії посилили президента Вучича.