У Сербії відновились протести через фальсифікації на виборах

Прихильники сербської опозиції знову вийшли на протест у вівторок, звинувачуючи популістський уряд президента Александара Вучича в організації фальсифікацій на парламентських і місцевих виборах минулого місяця.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Протестувальники хочуть, щоб голосування 17 грудня було анульоване і проведене знову у вільних і чесних умовах.

Подібні демонстрації проходили протягом декількох днів після виборів.

"Вся планета знає, що злодія спіймали на крадіжці", – сказала опозиційний політик Марініка Тепіч кільком тисячам протестувальників.

🇷🇸 | Supporters of opposition, Serbia Against Violence gathered in front of the Election Commission in Belgrade to protest against what they claim to be election irregularities and to mark the sixth anniversary of the assassination of opposition politician Oliver Ivanovic. pic.twitter.com/BNCvsfnKQg