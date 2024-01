В Сербии возобновились протесты из-за фальсификаций на выборах

Сторонники сербской оппозиции снова вышли на протест во вторник, обвиняя популистское правительство президента Александара Вучича в организации фальсификаций на парламентских и местных выборах в прошлом месяце.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Протестующие хотят, чтобы голосование 17 декабря было аннулировано и проведено снова в свободных и честных условиях.

Подобные демонстрации проходили в течение нескольких дней после выборов.

"Вся планета знает, что вора поймали на краже", – сказала оппозиционный политик Мариника Тепич нескольким тысячам протестующих.

🇷🇸 | Supporters of opposition, Serbia Against Violence gathered in front of the Election Commission in Belgrade to protest against what they claim to be election irregularities and to mark the sixth anniversary of the assassination of opposition politician Oliver Ivanovic. pic.twitter.com/BNCvsfnKQg