В Сербии возобновились протесты из-за фальсификаций на выборах

Сторонники сербской оппозиции снова вышли на протест во вторник, обвиняя популистское правительство президента Александара Вучича в организации фальсификаций на парламентских и местных выборах в прошлом месяце.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Протестующие хотят, чтобы голосование 17 декабря было аннулировано и проведено снова в свободных и честных условиях.

Подобные демонстрации проходили в течение нескольких дней после выборов.

"Вся планета знает, что вора поймали на краже", – сказала оппозиционный политик Мариника Тепич нескольким тысячам протестующих.

🇷🇸 | Supporters of opposition, Serbia Against Violence gathered in front of the Election Commission in Belgrade to protest against what they claim to be election irregularities and to mark the sixth anniversary of the assassination of opposition politician Oliver Ivanovic. pic.twitter.com/BNCvsfnKQg — Balkan Insight (@BalkanInsight) January 16, 2024

"Здесь нет свободных и честных выборов. Если мы откажемся от этой борьбы, выборов больше не будет", – добавила она.

Правящая Сербская прогрессивная партия была объявлена победителем, но главный оппозиционный альянс "Сербия против насилия" утверждает, что выборы были фальсифицированы, особенно во время голосования за городские власти Белграда.

Как сербские избирательные органы, так и суды отклонили жалобы, поданные по поводу нечестных выборов.

Международные наблюдатели заявили, что выборы прошли в несправедливых условиях, отметив серьезные нарушения, которые включали вброс бюллетеней и подкуп избирателей.

Некоторые местные наблюдатели утверждали, что избирателей со всей Сербии и соседних стран привозили автобусами для голосования в Белграде.

Местные наблюдатели и сторонники оппозиции утверждали, что сторонники популистов были зарегистрированы по фиктивным адресам.

Вучич и его партия назвали эти сообщения "сфабрикованными".

Подробно о политическом кризисе, который возник после выборов в Сербии, советуем ознакомиться в видео "Европейской правды".

Еще более подробно читайте в статье: Коалиция с Орбаном и рептилоиды в запасе: как выборы в Сербии усилили президента Вучича.