Кулеба поговорив з головою МЗС Австрії про рух України до ЄС і росактиви

Міністри закордонних справ України та Австрії Дмитро Кулеба й Александер Шалленберг зустрілись 18 січня на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вони сповістили у Twitter (X).

Голова МЗС України зазначив, що обговорив з австрійським колегою "використання заморожених російських активів для допомоги Україні та графік руху України на шляху до вступу в ЄС у першій половині 2024 року".

"Ми погодилися, що обидві цілі є пріоритетними, і скоординували спільні кроки для їх досягнення", – додав він.

I met with my Austrian counterpart @A_Schallenberg in Davos to discuss the use frozen Russian assets to assist Ukraine and Ukraine’s EU accession timeline for the first half of 2024. We agreed that both goals are a priority and coordinated joint steps to advance them. pic.twitter.com/8mQ14xcHvy

Шалленберг написав, що Кулеба розповів йому про останню ситуацію на полі бою в Україні.

"Після майже двох років російської агресії ми продовжуємо виступати на захист суверенітету та територіальної цілісності України. Хоча шлях до ЄС довгий, Австрія буде стояти на цьому шляху з Україною", – запевнив голова австрійського МЗС.

Was briefed on the situation on the ground by my friend @DmytroKuleba. After nearly two years of #Russia’s aggression, we continue to speak up for the sovereignty and territorial integrity of #Ukraine. While the road towards the #EU is long, 🇦🇹 will stand with 🇺🇦 along the way. pic.twitter.com/GWCq7GPsIF