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Кулеба поговорив з головою МЗС Австрії про рух України до ЄС і росактиви

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Четвер, 18 січня 2024, 16:40

Міністри закордонних справ України та Австрії Дмитро Кулеба й Александер Шалленберг зустрілись 18 січня на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вони сповістили у Twitter (X).

Голова МЗС України зазначив, що обговорив з австрійським колегою "використання заморожених російських активів для допомоги Україні та графік руху України на шляху до вступу в ЄС у першій половині 2024 року".

"Ми погодилися, що обидві цілі є пріоритетними, і скоординували спільні кроки для їх досягнення", – додав він.

Шалленберг написав, що Кулеба розповів йому про останню ситуацію на полі бою в Україні.

"Після майже двох років російської агресії ми продовжуємо виступати на захист суверенітету та територіальної цілісності України. Хоча шлях до ЄС довгий, Австрія буде стояти на цьому шляху з Україною", – запевнив голова австрійського МЗС.

Напередодні Дмитро Кулеба зустрічався з міністеркою закордонних справ головуючої в ЄС Бельгії Аджею Лябіб та президентом Сербії Александаром Вучичем.

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