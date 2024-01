Кулеба поговорил с главой МИД Австрии о движении Украины в ЕС и росактивах

Министры иностранных дел Украины и Австрии Дмитрий Кулеба и Александер Шалленберг встретились 18 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", они сообщили в Twitter (X).

Глава МИД Украины отметил, что обсудил с австрийским коллегой "использование замороженных российских активов для помощи Украине и график продвижения Украины на пути к вступлению в ЕС в первой половине 2024 года".

"Мы согласились, что обе цели являются приоритетными, и скоординировали совместные шаги для их достижения", – добавил он.

I met with my Austrian counterpart @A_Schallenberg in Davos to discuss the use frozen Russian assets to assist Ukraine and Ukraine’s EU accession timeline for the first half of 2024. We agreed that both goals are a priority and coordinated joint steps to advance them. pic.twitter.com/8mQ14xcHvy

Шалленберг написал, что Кулеба рассказал ему о ситуации на поле боя в Украине.

"После почти двух лет российской агрессии мы продолжаем выступать в защиту суверенитета и территориальной целостности Украины. Хотя путь в ЕС долгий, Австрия будет стоять на этом пути с Украиной", – заверил глава австрийского МИД.

Was briefed on the situation on the ground by my friend @DmytroKuleba. After nearly two years of #Russia’s aggression, we continue to speak up for the sovereignty and territorial integrity of #Ukraine. While the road towards the #EU is long, 🇦🇹 will stand with 🇺🇦 along the way. pic.twitter.com/GWCq7GPsIF