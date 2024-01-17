Кулеба в Давосі поговорив з Вучичем про євроінтеграцію та двосторонні відносини
Середа, 17 січня 2024, 19:59
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час перебування в Давосі на Всесвітньому економічному форумі 17 січня провів розмову з президентом Сербії Александаром Вучичем.
Про це "Європейській правді" повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.
За словами Ніколенка, Кулеба й Вучич "говорили про європейську інтеграцію та розвиток двосторонніх відносин в низці сфер".
"Це був важливий контакт у розвиток спілкування президентів України та Сербії на саміті в Греції", – додав речник МЗС.
Сам Вучич заявив журналістам у Давосі, що з Кулебою в нього був "пристойний рівень порозуміння, включно з речами, з якими ми не повністю згодні".
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся зі своїм сербським колегою Александаром Вучичем під час неформального саміту країн Західних Балкан в Афінах у серпні 2023 року.
До цього президенти Сербії та України зустрічались 1 червня – тоді Зеленський та Вучич недовго говорили віч-на-віч на полях саміту Європейської політичної спільноти в молдовській Бульбоаці.
На відносинах Києва та Белграда позначилось повномасштабне російське вторгнення в Україну, позаяк Сербія як країна-кандидат на вступ до Європейського Союзу відмовилась долучатись до санкцій ЄС проти Росії.
Минулого року сербський президент висловив нерозуміння тим, що Європейський Союз набагато швидше рухається в питанні надання членства Україні, аніж його державі.