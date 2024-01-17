Кулеба в Давосі поговорив з Вучичем про євроінтеграцію та двосторонні відносини

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час перебування в Давосі на Всесвітньому економічному форумі 17 січня провів розмову з президентом Сербії Александаром Вучичем.

Про це "Європейській правді" повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

За словами Ніколенка, Кулеба й Вучич "говорили про європейську інтеграцію та розвиток двосторонніх відносин в низці сфер".

"Це був важливий контакт у розвиток спілкування президентів України та Сербії на саміті в Греції", – додав речник МЗС.

Сам Вучич заявив журналістам у Давосі, що з Кулебою в нього був "пристойний рівень порозуміння, включно з речами, з якими ми не повністю згодні".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся зі своїм сербським колегою Александаром Вучичем під час неформального саміту країн Західних Балкан в Афінах у серпні 2023 року.

До цього президенти Сербії та України зустрічались 1 червня – тоді Зеленський та Вучич недовго говорили віч-на-віч на полях саміту Європейської політичної спільноти в молдовській Бульбоаці.

На відносинах Києва та Белграда позначилось повномасштабне російське вторгнення в Україну, позаяк Сербія як країна-кандидат на вступ до Європейського Союзу відмовилась долучатись до санкцій ЄС проти Росії.

Минулого року сербський президент висловив нерозуміння тим, що Європейський Союз набагато швидше рухається в питанні надання членства Україні, аніж його державі.