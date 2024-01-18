Данія долучиться до коаліції, яка завдає ударів по хуситах

Данія ухвалила рішення долучитись до коаліції шести країн, які завдають ударів по позиціях повстанців-хуситів у Ємені через їхні атаки на комерційні судна, що прямують через Червоне море.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Ritzau, після наради з парламентом Данії 18 січня заявили міністр оборони Троельс Лунд Поульсен і міністр закордонних справ Ларс Локке Расмуссен.

Як пояснив журналістам голова данського МЗС, атаки на цивільні судна в Червоному морі "похитнули деякі основоположні правила гри у світі", і Данія як велика морська держава "не може сидіти склавши руки".

Поульсен своєю чергою пояснив, що з проханням долучитись до коаліції звернулись США. Ця долученість передбачає відрядження данського штабного офіцера з "особливим мандатом", який допомагатиме коаліції планувати наступні удари.

Наразі, однак, уряд Данії ще не має уявлення про конкретні обов’язки свого представника в коаліції проти хуситів. Очікується, що вони будуть прописані в резолюції, яку парламент Данії схвалить наступного тижня.

Данія вже оголосила про участь в операції під проводом США із захисту судноплавства в Червоному морі й відрядила до неї трьох військових радників, а також планує відправити фрегат військово-морських сил.