Дания присоединится к коалиции, которая наносит удары по хуситам

Дания приняла решение присоединиться к коалиции шести стран, которые наносят удары по позициям повстанцев-хуситов в Йемене из-за их атак на коммерческие суда, следующие через Красное море.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Ritzau, после совещания с парламентом Дании 18 января заявили министр обороны Троэльс Лунд Поульсен и министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен.

Как пояснил журналистам глава датского МИД, атаки на гражданские суда в Красном море "пошатнули некоторые основополагающие правила игры в мире", и Дания как крупная морская держава "не может сидеть сложа руки".

Поульсен в свою очередь пояснил, что с просьбой присоединиться к коалиции обратились США. Эта причастность предусматривает командировку датского штабного офицера с "особым мандатом", который будет помогать коалиции планировать следующие удары.

Пока, однако, правительство Дании ещё не имеет представления о конкретных обязанностях своего представителя в коалиции против хуситов. Ожидается, что они будут прописаны в резолюции, которую парламент Дании одобрит на следующей неделе.

Дания уже объявила об участии в операции под руководством США по защите судоходства в Красном море и отправила в нее трех военных советников, а также планирует отправить фрегат военно-морских сил.