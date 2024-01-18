Франція підтвердила, що ЄС схвалить новий режим санкцій проти ХАМАС

Європейський Союз у понеділок, 22 січня, запровадить новий санкційний режим проти терористичного угруповання ХАМАС у відповідь на його напад на Ізраїль 7 жовтня.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на AFP, журналістам заявив речник Міністерства закордонних справ Франції Крістоф Леуман.

За його словами, ЄС запровадить "режим санкцій проти ХАМАС", який буде спрямований проти "окремих осіб", передусім лідерів угруповання, і пов’язаних із ними переказів коштів. Речник французького МЗС не уточнив деталей нового режиму.

Раніше цього тижня ЄС запровадив санкції проти політичного лідера ХАМАС у Газі Ях'ї Сінвара, а ще в грудні – проти ватажка бойового крила ХАМАС Мохаммеда Дейфа і його заступника Марвана Іссу, але ці кроки відбулись у межах чинного санкційного режиму.

У Євросоюзі раніше опирались закликам Ізраїлю та США до окремого режиму санкцій проти ХАМАС, мотивуючи це тим, що він і так перебуває в його переліку терористичних організацій.

За інформацією ЗМІ, паралельно з обговоренням санкцій проти ХАМАС країни ЄС, які більш прихильно ставляться до палестинського питання, виступають за санкції проти ізраїльських поселенців на Західному березі річки Йордан.