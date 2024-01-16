ЄС наклав санкції на політичного лідера ХАМАС

Рада Європейського Союзу 16 січня внесла в перелік терористів політичного лідера угруповання ХАМАС Ях’ю Сінвара.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Відсьогодні Сінвар перебуває у списку терористів ЄС, його активи на території держав-членів заморожуються, а європейським фізичним та юридичним особам заборонено надавати йому кошти та економічні ресурси.

"Це рішення є частиною відповіді Європейського Союзу на загрозу, яку становить ХАМАС та його жорстокі та невибіркові терористичні атаки в Ізраїлі 7 жовтня 2023 року", – уточнили в Раді ЄС.

61-річний Ях’я Сінвар був співзасновником апарату безпеки ХАМАС і з 2017 року очолює його політичне крило. В Ізраїлі він засуджений на чотири довічні терміни за організацію терактів із убивством ізраїльтян і палестинців.

Сінвар перебуває під санкціями США з 2015 року.

Минулого року ЄС уже запроваджував санкції проти ватажка бойового крила ХАМАС Мохаммеда Дейфа і його заступника Марвана Іссу у відповідь на напад угруповання на Ізраїль 7 жовтня.

Франція, Німеччина та Італія після цього закликали Євросоюз створити спеціальну схему санкцій проти терористичного угруповання ХАМАС.