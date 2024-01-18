Франция подтвердила, что ЕС одобрит новый режим санкций против ХАМАС

Европейский Союз в понедельник, 22 января, введет новый санкционный режим против террористической группировки ХАМАС в ответ на его нападение на Израиль 7 октября.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP, журналистам заявил представитель Министерства иностранных дел Франции Кристоф Леуман.

По его словам, ЕС введет "режим санкций против ХАМАС", который будет направлен против "отдельных лиц", прежде всего лидеров группировки, и связанных с ними переводов средств. Представитель французского МИД не уточнил деталей нового режима.

Ранее на этой неделе ЕС ввел санкции против политического лидера ХАМАС в Газе Яхьи Синвара, а еще в декабре – против главаря боевого крыла ХАМАС Мохаммеда Дейфа и его заместителя Марвана Иссу, но эти шаги состоялись в рамках действующего санкционного режима.

В Евросоюзе ранее сопротивлялись призывам Израиля и США к отдельному режиму санкций против ХАМАС, мотивируя это тем, что он и так находится в его перечне террористических организаций.

По информации СМИ, параллельно с обсуждением санкций против ХАМАС страны ЕС, которые более благосклонно относятся к палестинскому вопросу, выступают за санкции против израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан.