Посольство пояснило, що тимчасовий захист для українців у Польщі поки не продовжили

Посольство України у Польщі пояснило, що опубліковане польською владою оголошення про продовження дії посвідок про тимчасовий захист не стосувалося громадян України, які мають в країні тимчасовий захист на основі спеціального закону.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у роз’ясненні посольства, опублікованому в офіційному Facebook.

Посольство пояснило, що оголошення Управління у справах іноземців, яке переважно зрозуміли як продовження дії тимчасового статусу для українців, не стосувалося осіб, що мають PESEL зі статусом UKR, і не означає продовження дії тимчасового захисту громадян України, які отримали цей статус на основі спеціального закону від 12 березня 2022 року.

У коментарі "Радіо Свобода" у посольстві додатково розтлумачили, що це рішення стосується осіб без громадянства або громадян третіх країн – крім України, – які можуть довести, що до 24 лютого 2022 року вони легально проживали в Україні на підставі дійсної посвідки на постійне проживання, виданої відповідно до законодавства України, і не можуть безпечно повернутися до своєї країни або регіону походження.

Також цей документ продовжує захист до 2025 року особам без громадянства або громадянам третіх країн, крім України (та членам їхніх сімей), які станом на 24 лютого 2022 року мали міжнародний захист або еквівалентний національний захист в Україні.

За інформацією польського видання Dziennik Gazeta Prawna, рішення для продовження тимчасового захисту саме для українців ще у роботі, документ найближчими тижнями передадуть на схвалення до Сейму.

Визначеність щодо подальшого перебування у Польщі українців з тимчасовим захистом дуже турбує не лише їх самих, але й роботодавців, у яких вони працюють.

Нагадаємо, ірландський прем’єр-міністр Лео Варадкар заявив, що "не може уявити" повернення українських біженців, які перебувають в Ірландії, на батьківщину до завершення повномасштабної війни з Росією.