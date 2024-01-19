Посольство объяснило, что временную защиту для украинцев в Польше пока не продлили

Посольство Украины в Польше объяснило, что опубликованное польскими властями объявление о продлении действия документов о временной защите не имело отношения к гражданам Украины, которые пользуются в стране временной защитой на основе специального закона.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разъяснении посольства, опубликованном на официальной странице в Facebook.

Посольство разъяснило, что объявление Управления по делам иностранцев, которое преимущественно поняли как продление срока действия временного статуса для украинцев, не касалось лиц, имеющих PESEL со статусом UKR, и не означает продления действия временной защиты для граждан Украины, которые получили этот статус на основе специального закона от 12 марта 2022 года.

В комментарии "Радио Свобода" в посольстве дополнительно разъяснили, что это решение касается лиц без гражданства или граждан третьих стран – кроме Украины, – которые могут доказать, что до 24 февраля 2022 года они легально проживали в Украине на основании действительного вида на жительство, выданного в соответствии с законодательством Украины, и не могут безопасно вернуться в свою страну или регион происхождения.

Также этот документ продлевает защиту до 2025 года лицам без гражданства или гражданам третьих стран, кроме Украины (и членам их семей), которые по состоянию на 24 февраля 2022 года имели международную защиту или эквивалентную национальную защиту в Украине.

По информации польского издания Dziennik Gazeta Prawna, решение для продления временной защиты именно для украинцев еще в работе, документ в ближайшие недели передадут в Сейм.

Определенность с дальнейшим пребыванием в Польше украинцев с временной защитой очень беспокоит не только их самих, но и их польских работодателей.

Напомним, ирландский премьер-министр Лео Варадкар заявил, что "не может представить" возвращение украинских беженцев, находящихся в Ирландии, на родину до завершения полномасштабной войны с Россией.