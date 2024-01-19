Bloomberg: В ЄС почали обговорення нового пакета санкцій проти РФ

Європейський Союз розпочав обговорення нового пакету санкцій, який він прагне затвердити до 24 лютого – другої річниці вторгнення Росії в Україну.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на людей, знайомих з цим питанням.

Потенційні заходи можуть включати нові списки, більше торгових обмежень і боротьбу з постійними спробами Москви обійти санкції Євросоюзу як через треті країни, так і через компанії всередині ЄС.

Можливі санкції обговорювалися в середу на зустрічі послів країн-членів ЄС, де держави-члени торгувалися про те, як найкраще підтримати Київ у довгостроковій перспективі. Але досягти згоди щодо 13-го пакета санкцій до наступного місяця буде нелегко, оскільки попередній пакет вимагав тижнів переговорів.

Тривають також дискусії щодо планів створення нового фонду для військової підтримки України, який деякі країни ЄС хочуть використати як спосіб модернізації нинішнього механізму фінансування, відомого як Європейський фонд миру.

Зовнішньополітична служба ЄС запропонувала надати фонду річний бюджет у розмірі близько 5 мільярдів євро, але не змогла досягти консенсусу між країнами-членами. За словами співрозмовників, незабаром посадовці представлять державам-членам новий документ з пропозиціями.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західні країни придушити здатність Росії виробляти зброю в той час, коли Москва продовжує отримувати для цього іноземні компоненти.

Нагадаємо, 18 грудня Рада Європейського Союзу завершила процес ухвалення дванадцятого пакета санкцій проти Росії

Крім того, держави "Групи семи" за підсумками віртуального саміту 6 грудня оголосили про наміри до 1 січня 2024 року запровадити обмеження на діаманти російського виробництва.