Кулеба: Захід повинен підірвати здатність РФ виробляти зброю в обхід санкцій

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західні країни придушити здатність Росії виробляти зброю в той час, коли Москва продовжує отримувати для цього іноземні компоненти.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у Twitter (X).

"Україна потребувала б менше допомоги та втратила б менше життів, якби всі тіньові схеми та лазівки для уникнення санкцій (Росією) були ретельно відстежені та повністю закриті", – зазначив глава МЗС.

Кулеба навів дані, що до 95% критично важливих компонентів іноземного виробництва, знайдених у російській зброї, яку знищили в Україні, походять із західних країн.

Він уточнив, що це не дії урядів, а радше приватних фірм, адже експорт, що потрапляє до РФ, – це не обов'язково військові товари, а й продукція подвійного призначення, цивільна продукція та побутова техніка.

"Якими б вони не були, в кінцевому підсумку вони потрапляють в Україну, щоб вчиняти воєнні злочини, вбивати людей та руйнувати критично важливу інфраструктуру", – наголосив Кулеба.

Глава МЗС вказав, що Захід має найкращу фінансову розвідку, експертів та спеціалізовані органи, які здатні відстежувати такі схеми та руйнувати їх.

"Левова частка відповідальності лежить на самих компаніях: вони повинні контролювати кінцевих споживачів товарів, які вони продають за кордон, і стежити за тим, щоб їхні компоненти не потрапляли в зброю, яка вбиває людей", – заявив Кулеба.

Міністр резюмував, що припинення поставок відповідних компонентів до РФ потребує масштабних, скоординованих зусиль приватного та державного секторів, і це врятує життя багатьох цивільних осіб в Україні, а також виведе з ладу військову машину Путіна.

Раніше Кулеба закликав країни-члени G7 та Євросоюзу вжити рішучих заходів щодо припинення постачання до РФ товарів подвійного призначення.

Повідомляли, що прокуратура Фінляндії оголосила обвинувачення виконавчому директору фінських компаній Luminor і Siberica Габріелю Теміну в порушенні санкційного законодавства за обтяжувальних обставин та експорті товарів подвійного призначення до Росії.

Розслідувачі суспільного мовника Yle також з’ясували, що з Фінляндії до РФ досі потрапляють компоненти й обладнання, які далі використовуються в оборонній промисловості, завдяки "непримітним" компаніям у Фінляндії; деякі з них вже привернули увагу правоохоронців.