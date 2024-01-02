Бельгійська міністерка: Війна Ізраїлю та ХАМАС створила довгострокову загрозу європейській безпеці

Міністерка внутрішніх справ Бельгії Аннелі Верлінден попередила, що війна між Ізраїлем і ХАМАС створила довгострокову загрозу європейській безпеці, яка, ймовірно, триватиме і після будь-якого припинення вогню на Близькому Сході.

Про це, як пише "Європейська правда", Верлінден розповіла в інтерв’ю Politico.

Кілька європейських країн, включно з Бельгією, підвищили рівень загрози своїй безпеці після терористичних атак, скоєних окремими особами на тлі відновлення конфлікту на Близькому Сході.

Бельгійські аналітики отримали розвідувальні дані про діяльність, пов'язану з війною в Газі, що спонукало уряд направити додаткові сили поліції в певні райони, такі як єврейський квартал в Антверпені – другому за величиною місті країни.

За словами Верлінден, важко передбачити, коли Бельгія зможе знову знизити рівень загрози – другий найвищий, встановлений після теракту 16 жовтня, коли туніський бойовик застрелив двох шведських футбольних фанатів у Брюсселі.

Верлінден очікує, що посилена присутність поліції "триватиме деякий час".

"Навіть якщо буде перемир'я, тривале чи ні, ви помітите, що там є здатність до повторного займання", – сказала Верлінден, маючи на увазі ситуацію в Газі.

"Я розмовляла з людьми з єврейської спільноти, і з людьми з палестинської спільноти. Ці травми, ці почуття настільки глибокі, що це, звичайно, може тривати ще довго", – додала вона.

Нагадаємо, влада німецького міста Кельн посилила заходи безпеки навколо знаменитого кафедрального собору напередодні Нового року.

Повідомляли, що через терористичну загрозу Кельнський собор залишиться закритим для туристів на невизначений термін.