У Німеччині поліція посилила охорону Кельнського собору на Новий рік
Влада німецького міста Кельн посилила заходи безпеки навколо знаменитого кафедрального собору напередодні Нового року.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
Людей, які вирішать зустрічати Новий рік біля знаменитої пам’ятки, охоронятимуть озброєні автоматами поліцейські.
У поліції заявили, що розгортання додаткової кількості озброєних правоохоронців спрямоване на запобігання будь-яким можливим атакам.
Посилені заходи безпеки пов’язані з нещодавніми повідомленнями про загрозу Кельнському собору у святкові дні.
Мер Кельна Генріетта Рекер закликала дотримуватися заборони на використання петард, яка діє в центрі міста цього року.
Раніше німецька поліція заявила, що затримала чоловіка у зв'язку з повідомленням про загрозу Кельнському кафедральному собору у святкові дні.
Також повідомляли, що через терористичну загрозу Кельнський собор залишиться закритим для туристів на невизначений термін.
Федеральна міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер на тлі повідомлень про затримання підозрюваних у підготовці терактів у церквах у Європі наголосила, що терористи не обмежать спосіб життя європейців.
Перед цим вона заявила, що побоюється повторення новорічних заворушень та нападів на екстрені служби в Берліні та інших містах.