Бельгийский министр: Война Израиля и ХАМАС создала долгосрочную угрозу европейской безопасности

Министр внутренних дел Бельгии Аннели Верлинден предупредила, что война между Израилем и ХАМАС создала долгосрочную угрозу европейской безопасности, которая, вероятно, будет продолжаться и после любого прекращения огня на Ближнем Востоке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Верлинден рассказала в интервью Politico.

Несколько европейских стран, включая Бельгию, повысили уровень угрозы своей безопасности после террористических атак, совершенных отдельными лицами на фоне возобновления конфликта на Ближнем Востоке.

Бельгийские аналитики получили разведывательные данные о деятельности, связанной с войной в Газе, что побудило правительство направить дополнительные силы полиции в определенные районы, такие как еврейский квартал в Антверпене – втором по величине городе страны.

По словам Верлинден, трудно предсказать, когда Бельгия сможет снова снизить уровень угрозы – второй самый высокий, установленный после теракта 16 октября, когда тунисский боевик застрелил двух шведских футбольных фанатов в Брюсселе.

Верлинден ожидает, что усиленное присутствие полиции "продлится некоторое время".

"Даже если будет перемирие, длительное или нет, вы заметите, что там есть способность к повторному воспламенению", – сказала Верлинден, имея в виду ситуацию в Газе.

"Я разговаривала с людьми из еврейского сообщества, и с людьми из палестинского сообщества. Эти травмы, эти чувства настолько глубоки, что это, конечно, может продолжаться еще долго", – добавила она.

Напомним, власти немецкого города Кельн усилили меры безопасности вокруг знаменитого кафедрального собора накануне Нового года.

Сообщалось, что из-за террористической угрозы Кельнский собор останется закрытым для туристов на неопределенный срок.