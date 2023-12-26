Кельнський собор закрили для туристів через терористичну загрозу

Через терористичну загрозу Кельнський собор залишиться закритим для туристів на невизначений термін.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

"Усі літургійні служби відбуваються, але, на жаль, відвідування туристами неможливе", – заявив у вівторок керівник служби безпеки собору Олівер Гассен.

Собор зачинений у перервах між богослужіннями.

Зазвичай, від Різдва до Нового року собор відвідують понад 100 тисяч людей. Цього року це буде неможливо через особливу ситуацію з безпекою. Собор є однією з найпопулярніших туристичних визначних пам'яток міста.

"Звичайно, це прикро", – нарікає настоятель собору Гвідо Ассманн.

"Люди приїжджають з далеких країн, щоб провести кілька днів у Кельні, і не мати змоги відвідати собор – це обмеження. Але безпека на першому місці", – зазначив він.

Терористична загроза не відлякує прихожан церкви.

"Віруючі приходять – різдвяна меса була більш багатолюдною, ніж минулого року", – підкреслив Ассманн, який, як настоятель, очолює соборну капітулу – керівний орган собору.

За інформацією Німецького агентства преси, органи безпеки отримали інформацію про можливий план нападу ісламістського угрупування на Кельнський собор і церкву у Відні.

Раніше стало відомо, що в Австрії арештували кількох людей за підозрою в підготовці терактів у церквах у Кельні, Відні й Мадриді під час різдвяних богослужінь, за якими, ймовірно, стоїть ісламістське угруповання.

У Німеччині, за даними ЗМІ, також арештували одного підозрюваного, але офіційно це не підтверджували. На тлі загрози поліція посилила заходи безпеки в Кельнському соборі.

Федеральна міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер на тлі повідомлень про затримання підозрюваних у підготовці терактів у церквах у Європі наголосила, що терористи не обмежать спосіб життя європейців.