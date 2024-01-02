Польща замінила заявку на Венеційській бієнале: Покажуть роботу українців

Новий уряд Польщі скасував заплановану попередньою владою презентацію польського павільйону на Венеційській бієнале і замінив її інтерактивною виставкою українського мистецького колективу.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації The Guardian.

Міністр культури Бартломей Сенкевич оголосив про відкликання проєкту "Польські вправи в трагедії світу: Між Німеччиною і Росією" у п'ятницю. Проєкт був оголошений в останні тижні правління партії "Право і справедливість", що сприймали як ідеологічне прощальне послання.

Сенкевич сказав, що вирішив змінити заявку павільйону "після ознайомлення з думками і голосами громад".

Початкова заявка, що складалася з 35 робіт художника Ігнація Чвартоса, викликала критику з боку польської мистецької спільноти за надмірний ухил у бік наративу про національну жертву. Виставка включала картину, на якій зображені Ангела Меркель і Владімір Путін, з'єднані палаючим Андріївським хрестом у формі свастики.

Три членкині журі підписали лист-протест проти номінації Чвартоса. Вони заявили, що його павільйон суперечить цьогорічній інклюзивній темі Венеційської бієнале – "Іноземці всюди!".

Чвартос поскаржився на відкликання його роботи, заявивши Art Newspaper, що це суперечить чинним правилам. "Відбір відбувався відповідно до правових процедур, – сказав Чвартос, заявивши про цензуру.

Замість робіт Чвартоса в польському павільйоні буде представлено відеороботу українського мистецького колективу Open Group під назвою "Повторюй за мною". Це інтерв'ю з вимушеними переселенцями з різних регіонів сходу та півдня України, які розповідають про війну через звуки, які вони пам'ятають.

фото з сайту open-group.org.ua

Відеофрагменти заохочують глядачів відтворити звуки сигналів повітряної тривоги, обстрілів та різних видів зброї.

Відеоінсталяція, знята в таборі для переселенців у Львові, вперше була показана в галереї Labirynt у польському місті Люблін у листопаді 2022 року.

Нагадаємо, наприкінці грудня новий міністр культури Польщі Бартоломей Сенкевич звільнив керівництво держЗМІ – Польського телебачення, Польського радіо та Польського агентства преси.

Це рішення викликало жорстку критику попередньої партії влади "Право і справедливість".

Президент Анджей Дуда вирішив заветувати законопроєкт про бюджет, який передбачав виділення коштів на державних ЗМІ.

Пізніше Сенкевич підписав розпорядження про ліквідацію державних медіа через вето Дуди.

Детально про ситуацію читайте у статті: Війна за ЗМІ: як нова влада Польщі бере під контроль державні медіа.