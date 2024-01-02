Польша заменила заявку на Венецианской биеннале: Покажут работу украинцев
Вторник, 2 января 2024, 17:22
Новое правительство Польши отменило запланированную предыдущей властью презентацию польского павильона на Венецианской биеннале и заменило ее интерактивной выставкой украинского художественного коллектива.
Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации The Guardian.
Министр культуры Бартломей Сенкевич объявил об отзыве проекта "Польские упражнения в трагедии мира: Между Германией и Россией" в пятницу. Проект был объявлен в последние недели правления партии "Право и справедливость", что воспринимали как идеологическое прощальное послание.
Сенкевич сказал, что решил изменить заявку павильона "после ознакомления с мнениями и голосами общин".
Первоначальная заявка, состоявшая из 35 работ художника Игнация Чвартоса, вызвала критику со стороны польского художественного сообщества за чрезмерный уклон в сторону нарратива о национальной жертве. Выставка включала картину, на которой изображены Ангела Меркель и Владимир Путин, соединенные горящим Андреевским крестом в форме свастики.
Три члена жюри подписали письмо-протест против номинации Чвартоса. Они заявили, что его павильон противоречит нынешней инклюзивной теме Венецианской биеннале – "Иностранцы везде!".
Чвартос пожаловался на отзыв его работы, заявив Art Newspaper, что это противоречит действующим правилам. "Отбор происходил в соответствии с правовыми процедурами, – сказал Чвартос, заявив о цензуре.
Вместо работ Чвартоса в польском павильоне будет представлена видеоработа украинского художественного коллектива Open Group под названием "Повторяй за мной". Это интервью с вынужденными переселенцами из разных регионов востока и юга Украины, которые рассказывают о войне через звуки, которые они помнят.
Видеофрагменты поощряют зрителей воспроизвести звуки сигналов воздушной тревоги, обстрелов и различных видов оружия.
Видеоинсталляция, снятая в лагере для переселенцев во Львове, впервые была показана в галерее Labirynt в польском городе Люблин в ноябре 2022 года.
Напомним, в конце декабря новый министр культуры Польши Бартоломей Сенкевич уволил руководство госСМИ – Польского телевидения, Польского радио и Польского агентства прессы.
Это решение вызвало жесткую критику предыдущей партии власти "Право и справедливость".
Президент Анджей Дуда решил ветировать законопроект о бюджете, который предусматривал выделение средств на государственные СМИ.
Позже Сенкевич подписал распоряжение о ликвидации государственных медиа из-за вето Дуды.
Подробно о ситуации читайте в статье: Война за СМИ: как новая власть Польши берет под контроль государственные медиа.