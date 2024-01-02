У Литві триває конфлікт між президентом та МЗС через призначення посла у Польщі

Канцелярія президента Литви Гітанаса Науседи просить від Міністерства закордонних справ інформацію про всі конкурси з відбору послів і дипломатів на тлі суперечки між відомствами щодо призначення нового посла у Польщі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Очільник канцелярії литовського президента Дауканто Айкште звернувся з листом до канцлера МЗС Інги Чернюк, де просить надати Науседі інформацію про проведені міністерством конкурси з відбору послів і дипломатів.

"Канцлер канцелярії президента сьогодні звернулася до канцлера МЗС з проханням надати президенту документацію про конкурси, проведені Міністерством закордонних справ для відбору кандидатів на посади голів дипломатичних представництв Литви, зокрема посольства в Польщі", – повідомили в пресслужбі канцелярії Науседи.

Перед тим головний радник президента Литви Фредерікас Янсонас заявив, що процес відбору кандидатів на посади послів необхідно вдосконалити. Він провів аналогію з відбором суддів у Литві, де всі імена тих, хто брав участь у конкурсі, подаються президенту.

"У цьому випадку, я думаю, що така система в Міністерстві закордонних справ була б на користь всім і була б набагато прозорішою, набагато простішою, і було б набагато менше сумнівів щодо того, що впливає на вибір того чи іншого прізвища, яке вноситься президенту", – вважає він.

Між президентом Литви і МЗС вже довго триває суперечка щодо призначення нового посла у Польщі, яка є для Литви одним з найважливіших партнерів.

Попередній посол Литви у Польщі Едуардас Борисовас завершив роботу на цій посаді 7 вересня, коли закінчився термін його повноважень, відтак посольство у Варшаві не має повноцінного керівника вже чотири місяці.