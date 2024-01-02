В Литве продолжается конфликт между президентом и МИД из-за назначения посла в Польше

Канцелярия президента Литвы Гитанаса Науседы просит от Министерства иностранных дел информацию обо всех конкурсах по отбору послов и дипломатов на фоне спора между ведомствами о назначении нового посла в Польше.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Глава канцелярии литовского президента Дауканто Айкште обратился с письмом к канцлеру МИД Инги Чернюк, где просит предоставить Науседе информацию о проведенных министерством конкурсах по отбору послов и дипломатов.

"Канцлер канцелярии президента сегодня обратилась к канцлеру МИД с просьбой предоставить президенту документацию о конкурсах, проведенных Министерством иностранных дел для отбора кандидатов на должности глав дипломатических представительств Литвы, в частности посольства в Польше", – сообщили в пресс-службе канцелярии Науседы.

Перед тем главный советник президента Литвы Фредерикас Янсонас заявил, что процесс отбора кандидатов на должности послов необходимо усовершенствовать. Он провел аналогию с отбором судей в Литве, где все имена тех, кто участвовал в конкурсе, подаются президенту.

"В этом случае, я думаю, что такая система в Министерстве иностранных дел была бы на пользу всем и была бы гораздо более прозрачной, гораздо более простой, и было бы гораздо меньше сомнений относительно того, что влияет на выбор той или иной фамилии, которая вносится президенту", – считает он.

Между президентом Литвы и МИД уже долго продолжается спор о назначении нового посла в Польше, которая является для Литвы одним из важнейших партнеров.

Предыдущий посол Литвы в Польше Эдуардас Борисовас завершил работу на этой должности 7 сентября, когда истек срок его полномочий, так посольство в Варшаве не имеет полноценного руководителя уже четыре месяца.