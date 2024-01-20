Байден сподівається наступного тижня домовитись про кордон, від чого залежить допомога Україні

Президент США Джо Байден дав зрозуміти, що сподівається на укладення угоди щодо американо-мексиканського кордону наступного тижня принаймні в Сенаті, де демократи мають більшість, від чого залежить подальша підтримка України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

"Я думаю, що наступного тижня ми зможемо щось виробити, принаймні в Сенаті, і я сподіваюся, що це буде двопартійний пакет", – сказав американський лідер, виступаючи перед мерами, які зібралися в Білому домі.

Він додав, що тепер є питання до спікера та республіканців у Палаті представників, чи готові вони діяти так само. Байден також визнав необхідність змін в імміграційній політиці.

"Я готовий вирішити цю проблему, я дійсно готовий – масштабні зміни, і я маю на увазі це щиро. Я вважаю, що нам потрібні значні зміни в політиці на кордоні, зокрема зміни в нашій системі надання притулку", – зазначив президент.

Водночас речниця Білого дому Карін Жан-П'єр раніше заявила журналістам, що переговори з сенаторами-республіканцями та сенаторами-демократами були продуктивними й обнадійливими, але відмовилася надати подробиці.

Як повідомлялось, Джо Байден у середу провів зустріч з лідерами Конгресу США та очільниками профільних комітетів, на якій закликав швидше розблокувати фінансування на подальшу допомогу для України. У Сенаті очікують розгляду угоди щодо безпеки південного кордону і фінансування для України наступного тижня.

Нагадаємо, у проєкті передбачено понад 60 млрд доларів на підтримку України, 14 млрд доларів для Ізраїлю і така ж сума – на заходи протидії нелегальній міграції на південному кордоні.

У Білому домі раніше заявили, що вже не мають грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом США.