В одному з міст Італії зупинили показ фільму з російською пропагандою про війну в Україні

В одному з міст італійського регіону Лаціо планували показ російського пропагандистського фільму "Свидетель" з брехнею про події російсько-української війни, але цю спробу, схоже, зупинили.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо з публікацій місцевих видань, серед яких Tusciaweb.

Анонс показу "Свидетеля" на 18 лютого у місті Вітербо поширив проросійський італомовний Twitter-акаунт Donbass Italia та проросійський кореспондент Андреа Лучіді. Подію планували провести у театрі Сан Леонардо.

Після того у локальних виданнях вийшла колонка місцевого адвоката і політика Джакомо Бареллі, у якому він розкритикував фільм як сповнений брехні, висловив солідарність з Україною і закликав втрутитися у ситуацію адміністрацію театру та усіх, хто має вплив на рішення.

Згодом опублікували заяву адміністрації театру, з якої випливає, що показ не відбудеться.

"Театр Сан-Леонардо, отримавши пропозицію, вирішив належним не погоджуватися на показ, розуміючи, що більшості людей цей фільм буде сприйнятий як контроверсійний", – йдеться у ній.

Водночас з коментарів на сторінці Лучіді під ретвітом анонсу схоже, що готуються спроби показати фільм в інших італійських містах, зокрема у Мілані.

Нагадаємо, перед в італійській Модені міська влада скасувала дозвіл на проведення скандальної російської виставки про "швидке відновлення" окупованого Маріуполя.