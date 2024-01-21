На Британські острови і захід Європи насуває потужний шторм, скасовано понад сотню рейсів

На Британські острови насуває потужний циклон, що вже призвело до масштабного скасування авіарейсів та потягів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють Sky News та The Irish Times.

На більшій території Сполученого Королівства оголошено помаранчевий рівень попередження.

Windy.com

Місцями на узбережжі Уельсу вже фіксували шквали вітру швидкістю майже 80 миль за годину (близько 35 м/с).

Шотландський оператор залізниці Network Rail Scotland скасував усі свої потяги з 19 години через високу ймовірність пошкодження ліній. Найбільш ранні потяги на понеділок також скасовані – рейси відновлять лише після того, як фахівці обстежать колії і переконаються, що їхати безпечно.

В Ірландії, куди циклон дістався ще вдень, вже залишилися без світла понад 2000 домогосподарств і з’являються фото повалених вітром дерев. У графствах Донегал, Голвей і Майо червоний рівень попередження, людям рекомендували скасувати усі поїздки, які не є необхідними.

#StormIsha



A scene has been made safe after a shed was lifted 20 feet into the air over a wall by high winds.



Firefighters from Tara Street fire station were called to the incident off Kevin Street. pic.twitter.com/Pq6I8O22Gc — Dublin Fire Brigade (@DubFireBrigade) January 21, 2024

В аеропорту Дубліна скасували понад 80 рейсів, близько десятка спрямували в інші аеропорти.

Завчасно скасовувати рейси почав і аеропорт Амстердаму "Схіпхол", який є важливим міжнародним пересадковим вузлом: адміністрація оголосила, що вже скасовано 130 рейсів.

Авіакомпанія KLM, яка є найбільшим користувачем "Схіпхола", повідомила, що скасувала 65 рейсів на понеділок.

Нагадаємо, у п'ятницю в Іспанії залучали армію для порятунку 600 водіїв, які застрягли в снігу. У Німеччині раніше на тижні через крижаний дощ також скасовували десятки рейсів, а на окремих ділянках доріг утворилися багатокілометрові затори.