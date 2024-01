На Британські острови і захід Європи насуває потужний шторм, скасовано понад сотню рейсів

На Британські острови насуває потужний циклон, що вже призвело до масштабного скасування авіарейсів та потягів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють Sky News та The Irish Times.

На більшій території Сполученого Королівства оголошено помаранчевий рівень попередження.

Місцями на узбережжі Уельсу вже фіксували шквали вітру швидкістю майже 80 миль за годину (близько 35 м/с).

Шотландський оператор залізниці Network Rail Scotland скасував усі свої потяги з 19 години через високу ймовірність пошкодження ліній. Найбільш ранні потяги на понеділок також скасовані – рейси відновлять лише після того, як фахівці обстежать колії і переконаються, що їхати безпечно.

В Ірландії, куди циклон дістався ще вдень, вже залишилися без світла понад 2000 домогосподарств і з’являються фото повалених вітром дерев. У графствах Донегал, Голвей і Майо червоний рівень попередження, людям рекомендували скасувати усі поїздки, які не є необхідними.

#StormIsha



A scene has been made safe after a shed was lifted 20 feet into the air over a wall by high winds.



Firefighters from Tara Street fire station were called to the incident off Kevin Street. pic.twitter.com/Pq6I8O22Gc