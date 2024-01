На Британские острова и запад Европы надвигается мощный шторм, отменены более сотни рейсов

На Британские острова надвигается мощный циклон, что уже привело к масштабной отмене авиарейсов и поездов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают Sky News и The Irish Times.

На большей территории Соединенного Королевства объявлен оранжевый уровень предупреждения.

Местами на побережье Уэльса уже фиксировали шквалы ветра скоростью почти 80 миль в час (около 35 м/с).

Шотландский оператор железной дороги Network Rail Scotland отменил все свои поезда с 19 часов из-за высокой вероятности повреждения линий. Самые ранние поезда на понедельник также отменены – рейсы возобновят только после того, как специалисты обследуют пути и убедятся, что ехать безопасно.

В Ирландии, куда циклон добрался еще днем, уже остались без света более 2000 домохозяйств и появляются фото поваленных ветром деревьев. В графствах Донегал, Холвей и Майо красный уровень предупреждения, людям рекомендовали отменить все поездки, которые не являются необходимыми.

#StormIsha



A scene has been made safe after a shed was lifted 20 feet into the air over a wall by high winds.



Firefighters from Tara Street fire station were called to the incident off Kevin Street. pic.twitter.com/Pq6I8O22Gc