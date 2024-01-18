У Німеччині триває хаос на дорогах через крижаний дощ

У кількох регіонах Німеччини продовжується складна ситуація на дорогах через сніг та крижаний дощ.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Ввечері у середу на кількох автошляхах через стан дорожнього покриття виникли великі затори. За оцінками поліції, близько 2000 людей опинилися у 15-кілометровому заторі на дорозі А3, що у землі Рейнланд-Пфальц, рух практично стояв в обидва боки. Кілька фур не могли зрушити з місця і додатково заблокували смуги.

У поліції повідомили, що на місці працює Червоний хрест, застряглим водіям пропонують ковдри і гарячі напої.

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Ожеледь і сніг також спричинили численні ДТП, але без загиблих. Одна з найбільших аварій сталася на A44, де зіткнулися одразу п’ять транспортних засобів і постраждали шість осіб.

Німецька метеослужба порадила водіям, які планують поїздки у четвер, подбати про повний бак, запасний теплий одяг, ковдри і термоси з чаєм.

В аеропорту Франкфурта десятки ранкових рейсів – майже всі заплановані – позначені скасованими. Напередодні через негоду скасували сотні рейсів, в середині дня летовище призупиняло роботу, тому що фахівці не встигали очищати літаки від крижаного дощу, що намерзає.

В Кельні у четвер не курсуватимуть автобуси. В окремих районах країни скасували заняття у школах.

Натомість з потягами Deutsche Bahn, на відміну від колапсу на початку грудня, цього разу проблем майже не було.

У четвер снігопади у центрально-західній частині Німеччини продовжаться, метеослужба попередила, що може випасти до 30 см снігу.

Нагадаємо, у Швеції на початку січня через сильний снігопад на одній з трас застрягли близько тисячі водіїв, деякі провели там майже добу.

На півдні Норвегії тоді випало стільки снігу, що багатьом людям довелося фактично відкопувати свої будинки і авто.