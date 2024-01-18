У Німеччині триває хаос на дорогах через крижаний дощ
Четвер, 18 січня 2024, 09:00
У кількох регіонах Німеччини продовжується складна ситуація на дорогах через сніг та крижаний дощ.
Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".
Ввечері у середу на кількох автошляхах через стан дорожнього покриття виникли великі затори. За оцінками поліції, близько 2000 людей опинилися у 15-кілометровому заторі на дорозі А3, що у землі Рейнланд-Пфальц, рух практично стояв в обидва боки. Кілька фур не могли зрушити з місця і додатково заблокували смуги.
У поліції повідомили, що на місці працює Червоний хрест, застряглим водіям пропонують ковдри і гарячі напої.
Ожеледь і сніг також спричинили численні ДТП, але без загиблих. Одна з найбільших аварій сталася на A44, де зіткнулися одразу п’ять транспортних засобів і постраждали шість осіб.
Німецька метеослужба порадила водіям, які планують поїздки у четвер, подбати про повний бак, запасний теплий одяг, ковдри і термоси з чаєм.
В аеропорту Франкфурта десятки ранкових рейсів – майже всі заплановані – позначені скасованими. Напередодні через негоду скасували сотні рейсів, в середині дня летовище призупиняло роботу, тому що фахівці не встигали очищати літаки від крижаного дощу, що намерзає.
В Кельні у четвер не курсуватимуть автобуси. В окремих районах країни скасували заняття у школах.
Натомість з потягами Deutsche Bahn, на відміну від колапсу на початку грудня, цього разу проблем майже не було.
У четвер снігопади у центрально-західній частині Німеччини продовжаться, метеослужба попередила, що може випасти до 30 см снігу.
Нагадаємо, у Швеції на початку січня через сильний снігопад на одній з трас застрягли близько тисячі водіїв, деякі провели там майже добу.
На півдні Норвегії тоді випало стільки снігу, що багатьом людям довелося фактично відкопувати свої будинки і авто.