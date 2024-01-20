В Іспанії залучили армію для порятунку 600 водіїв, які застрягли в снігу

В Іспанії на допомогу близько 600 водіям, які в п'ятницю застрягли на автомагістралі в сильному снігопаді під час шторму Хуан, мобілізували армійські підрозділи.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Reuters.

Снігопади призвели до того, що водії застрягли на кілька годин на дорозі N-122 між містами Сорія та Агреда на півночі Іспанії, тому влада заявила, що відправила війська з бази в Сарагосі, щоб допомогти водіям виїхати з затору.

Представник сил цивільного захисту Мігель Анхель Клаверо повідомив, в Арагоні на сході Іспанії низка доріг залишилася непрохідною через снігопад, а аеропорт Сарагоси закрили.

У Сорії температура зменшувалася до мінус 13 градусів за Цельсієм. Водночас сильні дощі пройшли в західному регіоні Естремадура та в Каталонії на північному сході Іспанії.

Днями у Німеччині спостерігалася складна ситуація на дорогах через сніг та крижаний дощ.

Через сніг та ожеледь у Німеччині скасували сотні авіарейсів і багато потягів далекого сполучення, місцями перекриті дороги.

Водночас головний аеропорт Осло закривався з міркувань безпеки через сильний снігопад у столичному регіоні Норвегії.

Перед цим ожеледь спричинила численні ДТП також на дорогах у столиці Молдови.