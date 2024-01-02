Туреччина не пропустить мінні тральщики, подаровані Британією Україні, в Чорне море

Туреччина спростувала повідомлення про те, що дозволила двом мінним тральщикам, які Велика Британія передає Україні, зайти в Чорне море.

Відповідне повідомлення у вівторок опублікував Центр протидії дезінформації при управлінні президента Туреччини, пише "Європейська правда".

У відомстві заявили, що твердження деяких ЗМІ про те, що "тральщикам, подарованим Україні Великою Британією, дозволили пройти через турецькі протоки в Чорне море", не відповідає дійсності.

Там нагадали, що Туреччина як гарант чорноморських проток Босфор і Дарданелли відповідно до Конвенції Монтре закрила їх "для військових кораблів сторін, що воюють (Росії та України)".

"Наші відповідні союзники були належним чином поінформовані про те, що тральщики, подаровані Україні Великою Британією, не зможуть пройти через турецькі протоки до Чорного моря доти, доки триває війна", – додали в турецькому Центрі протидії дезінформації.

Відомство підкреслило, що таке рішення дозволяє "запобігти ескалації в Чорному морі".

Про те, що Україна отримає два британські мінні тральщики, стало відомо в грудні на тлі оголошення про створення Коаліції морських сил і засобів, яка відповідатиме за посилення військово-морських спроможностей України.

У межах коаліції Британія та Норвегія оголосили про передання Україні двох мінних тральників Королівських ВМС класу Sandown.