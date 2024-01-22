Посол подтвердил: Украина не получит минные тральщики от Британии до окончания войны

Посол Великобритании в Киеве Мартин Харрис подтвердил, что до завершения войны Украина не сможет получить британские минные тральщики из-за действия Конвенции Монтре.

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

Посол напомнил, что Турция не пропускает два минных тральщика, которые Лондон пообещал Киеву в рамках создания Коалиции морских сил и средств, из-за действия конвенции Монтре.

"Конвенция Монтре запрещает прохождение военных судов через Босфор и Дарданеллы во время войны в Черном море. Великобритания является стороной Конвенции, и мы поддерживаем эту позицию (турецкой стороны. – ЕП)", – сказал посол.

Он добавил, что это на пользу и Украине, потому что благодаря конвенции Россия не может восстановить свой разрушенный флот.

Посол также возразил, что Румыния или Болгария могли бы получить эти тральщики, поскольку они не являются воюющими сторонами российско-украинской войны.

"Нет, это также невозможно. И это наша позиция. Мы не будем поставлять такие корабли, если это не соответствует конвенции Монтре", – сказал дипломат.

Турция как гарант черноморских проливов Босфор и Дарданеллы в соответствии с Конвенцией Монтре закрыла их для военных кораблей Украины и России.

Поэтому Турция заявила, что тральщики, подаренные Украине Великобританией, не смогут пройти через турецкие проливы в Черное море до тех пор, пока идет война.

Полное интервью с послом смотрите на нашем Youtube-канале.