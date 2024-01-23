Уряд Латвії виділить понад 15,6 млн євро на забезпечення українських біженців

Латвійський уряд 23 січня схвалив пропозицію Міністерства захисту довкілля та регіонального розвитку (VARAM) про виділення коштів місцевому самоврядуванню для підтримки біженців з України до літа 2024 року.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Рішення уряду Латвії передбачає виділення VARAM до 15,6 мільйона євро для щомісячної компенсації місцевим органам влади видатків на утримання українських біженців.

Ці кошти підуть зокрема на розселення й харчування українців, їхню соціальну підтримку, освіту, надання адміністративних послуг і координацію допомоги між місцевою та центральною владою в Латвії.

"Фінансування, виділене муніципалітетам, не лише надає практичну підтримку українському цивільному населенню, а й символізує нашу спільну прихильність до зміцнення зв'язків дружби та солідарності між нашими країнами, особливо в ці складні часи", – прокоментувала очільниця VARAM Інга Берзіньш.

Із січня по листопад 2023 року Міністерство захисту довкілля та регіонального розвитку Латвії вже перерахувало муніципалітетам понад 28,5 мільйона євро на утримання біженців з України.

Зараз, за різними оцінками, в Латвії перебувають від 33 до 46 тисяч українців, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.

Минулого року Сейм Латвії продовжив до кінця 2024-го програму первинної допомоги прибулим українцям, в межах якої їм допомагають знайти житло й забезпечують продовольством.