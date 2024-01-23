Правительство Латвии выделит более 15,6 млн евро на обеспечение украинских беженцев

Латвийское правительство 23 января одобрило предложение Министерства защиты окружающей среды и регионального развития (VARAM) о выделении средств местному самоуправлению для поддержки беженцев из Украины до лета 2024 года.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Решение правительства Латвии предусматривает выделение VARAM до 15,6 миллионов евро для ежемесячной компенсации местным органам власти расходов на содержание украинских беженцев.

Эти средства пойдут, в частности, на расселение и питание украинцев, их социальную поддержку, образование, предоставление административных услуг и координацию помощи между местными и центральными властями в Латвии.

"Финансирование, выделенное муниципалитетам, не только оказывает практическую поддержку украинскому гражданскому населению, но и символизирует нашу общую приверженность укреплению связей дружбы и солидарности между нашими странами, особенно в эти сложные времена", – прокомментировала глава VARAM Инга Берзиньш.

С января по ноябрь 2023 Министерство защиты окружающей среды и регионального развития Латвии уже перечислило муниципалитетам более 28,5 миллиона евро на содержание беженцев из Украины.

Сейчас, по разным оценкам, в Латвии находятся от 33 до 46 тысяч украинцев, уехавших после начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

В прошлом году Сейм Латвии продлил до конца 2024 года программу первичной помощи прибывшим украинцам, в рамках которой им помогают найти жилье и обеспечивают продовольствием.