Чехія допоможе з підготовкою 20 українських цивільних пілотів

Чеський технічний університет (ЧТУ) і Національний авіаційний університет домовились про співпрацю, в межах якої в Чехії підготують 20 українських пілотів цивільної авіації.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

На заході 23 січня в ЧТУ міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський нагадав, що уряд країни схвалив програму, яка передбачає підготовку 20 українських пілотів в чеських навчальних закладах.

Програма триватиме три роки, в її межах цивільні пілоти з України пройдуть річну підготовку з подальшим продовженням. Ініціативу фінансують спільно Чехія та Сполучені Штати.

Переговори щодо програми ще у 2022 році ініціювала українська сторона, позаяк через повномасштабне вторгнення Росії та обмеження польотів там неможливо готувати пілотів цивільної авіації.

Після завершення навчання в Чехії українські пілоти зможуть літати на всіх типах цивільних літаків і отримають європейський сертифікат.

Нагадаємо, ще у квітні 2023 року уряд Чехії ухвалив рішення виділити 22 млн чеських крон (майже 1 млн євро) на навчання в країні 20-25 українських пілотів цивільної авіації.